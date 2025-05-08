Югорчане эмоционально встретили юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Многие жители были растроганы парадом и шествием «Бессмертного полка» и поделились с URA.RU личными историями, которые связаны с 9 МАЯ.
В память о тех, кто уже не вернется
Ветеран боевых действий из Нижневартовска Михаил Пинигин стал инициаторам появления памятника «Защитникам Донбасса» на аллее Памяти. Он вынашивал эту идею с 2014 года, когда на Донбасс отправлялись первые бойцы из Нижневартовска.
«Тогда я подумал, что надо увековечить имена наших героев, ведь мало кто знал тогда об их подвигах. Мой дед тоже в Великую Отечественную воевал и защищал Донбасс», — рассказал Михаил, в чьей семье почти всем мужчинам довелось держать в руках оружие.
Реализовать проект удалось лишь спустя 11 лет благодаря поддержке военного блогера Сергея Паршикова с позывным «Лыня». Изготовление монумента — таких в стране на данный момент всего четыре, включая Нижневартовск, обошлось примерно в 400 тысяч рублей.
Сам Пинигин, участник Чеченской войны, на протяжении многих лет собирает, отправляет, сопровождает гуманитарные грузы. В тылу у него тоже немало задач. И одна из них — не дать забыть о подвиге тех, кто защищает Родину сегодня.
За помощь фронту
Координатор нижневартовского отделения «Волонтерской роты „Боевого братства“ Оксана Сергиенко в Парке Победы 9 мая рассказывает землякам, чем можно помочь бойцам, которые сегодня защищает Донбасс. С самого начала СВО женщина находится в рядах добровольцев, которые плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, сухие души, собирает средства и закупает технику для нужд российских солдат.
Оксана Сергиенко награждена медалью «За помощь фронту»: «Для меня эта ценнейшая награда, она стала полной неожиданностью, ведь все, что мы делаем — только для того, чтобы поскорее кончилась война», — говорит волонтер.
Ее бабушка в войну трудилась в тылу, руководила пленными немцами, которые работали на заготовке леса. Мамы Оксаны тогда была пятилетней девочкой и рассказывала дочери, как те подкармливали ребятишек, видимо, скучая по своим детям на чужбине.
В семье воевали два деда — один красноармеец, второй — летчик, полковник, оба имели множество орденов и медалей. «Сейчас особенно чувствуется эта связь поколений, и, как 80 лет назад, мы все единым фронтом, и в тылу, и на передовой, приближаем еще одну победу», — заключила Оксана Сергиенко.
Знать, чтобы жить
Морской пехотинец Фанур Ахметов из Нижневартовска занимается патриотическим воспитанием детей и молодежи по нескольким направлением. В День Победы организовал для школьников военно-патриотическую площадку, выставку оружия, беспилотников, которые мальчишки с удовольствием рассматривали, собирали и разбирали.
«У нас есть разные проекты — допризывная подготовка парней, занимаемся воспитанием младших школьников, делаем полевые выходы, учим разбираться с оружием, разговариваем о чести и мужестве, дети должны любить Родину и уметь ее защитить», — говорит общественник.
Самому Фануру воевать не довелось, но оба деда — герои Великой Отечественной войны. Один из них — чекист, прослужил с 1938 по 1947 год, второй дошел до Польши. Вартовчанин трепетно относится к этой странице жизни своих предков: «Народ, который забывает свою историю, не имеет будущего. Наш долг — помнить и чтить подвиги советских солдат, продолжать их славную историю».
В одном строю
Адам Гринь из Сургута входит в число организаторов парада Победы на протяжении последних десяти лет. Первый пришелся на 70-летний юбилей. Тогда ему довелось организовать часовую рекогносцировку боя с участием школьников. Боевого опыта у сургутянина нет, но он дважды был в командировках на Северном Кавказе, где охранял общественный порядок по роду службы.
В этом году Адам Гринь также привлек к торжественному шествию детей — свыше 30 человек: «Стандартная антуражная коробка состоит из 30 человек, но у нас всегда должен быть резерв. Некоторые ребята участвуют в параде не первый год, сами просятся. А как им откажешь, это же дети».
Праздник со слезами на глазах...
...так воспринимает День Победы председатель русского географического общества в ХМАО Дмитрий Сотников. «Этот день в нашей семьи скорее не праздник, а день памяти тех, кто отстоял в боях нашу Родину 80 лет назад, кто воевал, не вернулся, кто пострадал от всех ужасов войны», -говорит он.
Прадед Дмитрия — кавалерист Федор Четвертных, рожденный в 1900 году, в гражданскую войну был мобилизован в Красную армию. После поступил в военное училище, стал офицером. Участвовал в советско-финской войне, в Великую Отечественную принимал участие в обороне Москвы, командовал кавалерийским эскадроном, в 1946 году был демобилизован. Среди множества наград есть и орден «Отечественной войны» II степени.
Вспоминать о войне прадед не любил. А 9 мая молча садился за стол, выпивал сто грамм фронтовых и смотрел кино про войну, смахивая скупую мужскую слезу.
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