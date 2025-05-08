В Нижневартовске (ХМАО) в параде Победы приняли участие кинологи с четвероногими питомцами. Впервые за всю историю проведения шествий в городе животные прошли в одной колонне с солдатами.
«В Нижневартовске в параде Победы собаки принимают участие впервые», — рассказала URA.RU представитель федерация кинологического спора и спортивно-прикладного собаководства по ХМАО Надежда Трифонова. Торжественно прошли по центральным улицам питомцы из нескольких городских кинологических клубов. В их числе и четвероногий напарник Надежды — бордер-колли «Тайга». Пес неоднократно участвовал в спасательных операциях нижневартовского поискового клуба «Азимут», а также помогал искать людей в других регионах страны.
Для Надежды Трифоновой День Победы — праздник священный. Прадед кинолога Александр Забелин. Он был призван в Красную армию из бурятии, погиб в битве по Днепром. Память о герое в семье Надежды бережно хранят.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры массово отмечают День Победы. На площади перед филармонией в Сургуте гремят выступления творческих коллективов, а тем временем в центре Нижневартовска вартовчане заполонили улицу на фестивале «Панорама».
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