08 мая 2025

В ХМАО в параде Победы приняли участие служебные собаки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске впервые в параде Победы приняли участие служебные собаки
В Нижневартовске впервые в параде Победы приняли участие служебные собаки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в параде Победы приняли участие кинологи с четвероногими питомцами. Впервые за всю историю проведения шествий в городе животные прошли в одной колонне с солдатами. 

«В Нижневартовске в параде Победы собаки принимают участие впервые», — рассказала URA.RU представитель федерация кинологического спора и спортивно-прикладного собаководства по ХМАО Надежда Трифонова. Торжественно прошли по центральным улицам питомцы из нескольких городских кинологических клубов. В их числе и четвероногий напарник Надежды — бордер-колли «Тайга». Пес неоднократно участвовал в спасательных операциях нижневартовского поискового клуба «Азимут», а также помогал искать людей в других регионах страны. 

Для Надежды Трифоновой День Победы — праздник священный. Прадед кинолога Александр Забелин. Он был призван в Красную армию из бурятии, погиб в битве по Днепром. Память о герое в семье Надежды бережно хранят.  

Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры массово отмечают День Победы. На площади перед филармонией в Сургуте гремят выступления творческих коллективов, а тем временем в центре Нижневартовска вартовчане заполонили улицу на фестивале «Панорама».

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В Нижневартовске (ХМАО) в параде Победы приняли участие кинологи с четвероногими питомцами. Впервые за всю историю проведения шествий в городе животные прошли в одной колонне с солдатами.  «В Нижневартовске в параде Победы собаки принимают участие впервые», — рассказала URA.RU представитель федерация кинологического спора и спортивно-прикладного собаководства по ХМАО Надежда Трифонова. Торжественно прошли по центральным улицам питомцы из нескольких городских кинологических клубов. В их числе и четвероногий напарник Надежды — бордер-колли «Тайга». Пес неоднократно участвовал в спасательных операциях нижневартовского поискового клуба «Азимут», а также помогал искать людей в других регионах страны.  Для Надежды Трифоновой День Победы — праздник священный. Прадед кинолога Александр Забелин. Он был призван в Красную армию из бурятии, погиб в битве по Днепром. Память о герое в семье Надежды бережно хранят.   Ранее URA.RU сообщало, что жители Югры массово отмечают День Победы. На площади перед филармонией в Сургуте гремят выступления творческих коллективов, а тем временем в центре Нижневартовска вартовчане заполонили улицу на фестивале «Панорама».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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