В ХМАО первым малышом, родившемся в День Победы, стала девочка

Девочка родилась с весом в 2,8 кило
Первым младенцем, появившемся на свет 9 мая стала девочка, весом 2,8 килограмма. Она родилась в Сургуте в окружном перинатальном центре.
«Первый „праздничный“ малыш в родильном отделении Центра охраны материнства и детства появился на свет в 00:50. Вес девочки — 2800, рост — 51 см», — поделилась в telegram-канале глава медучреждения Лариса Белоцерковцева.
В праздничный день врачи находятся на посту. Глава больницы поздравила всех медиков с праздником и поблагодарила за труд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!