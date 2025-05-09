09 мая 2025

В ХМАО первым малышом, родившемся в День Победы, стала девочка

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка родилась с весом в 2,8 кило
Девочка родилась с весом в 2,8 кило Фото:

Первым младенцем, появившемся на свет 9 мая стала девочка, весом 2,8 килограмма. Она родилась в Сургуте в окружном перинатальном центре.

«Первый „праздничный“ малыш в родильном отделении Центра охраны материнства и детства появился на свет в 00:50. Вес девочки — 2800, рост — 51 см», — поделилась в telegram-канале глава медучреждения Лариса Белоцерковцева.

В праздничный день врачи находятся на посту. Глава больницы поздравила всех медиков с праздником и поблагодарила за труд.

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Первым младенцем, появившемся на свет 9 мая стала девочка, весом 2,8 килограмма. Она родилась в Сургуте в окружном перинатальном центре. «Первый „праздничный“ малыш в родильном отделении Центра охраны материнства и детства появился на свет в 00:50. Вес девочки — 2800, рост — 51 см», — поделилась в telegram-канале глава медучреждения Лариса Белоцерковцева. В праздничный день врачи находятся на посту. Глава больницы поздравила всех медиков с праздником и поблагодарила за труд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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