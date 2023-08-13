13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

ЯНАО вошел в топ-3 регионов с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, носилки, дтп, травма, авария, пострадавшая женщина
По данным аналитиков в ЯНАО на 100 тысяч автомобилей происходит 41,5 ДТП с пострадавшими Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место среди регионов страны по количеству аварий, в которых страдают люди. Согласно исследованию экспертов РИА Новости в округе на 100 тысяч автомобилей приходится 41,5 ДТП с пострадавшими.

«В Ямало-Ненецком автономном округе за первое полугодие текущего года зафиксировано 41,5 ДТП с пострадавшими. Среди регионов России округ занимает третью строчку рейтинга», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков. В прошлом году ЯНАО занимал второе место в аналогичном рейтинге, но его показатель был выше — 44,2 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей.

В текущем исследовании опережает ЯНАО Чечня и Томская область. Аутсайдером рейтинга является Тува, где на 100 тысяч автомобилей приходится 315,6 ДТП.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России по итогам мая. Среднестатистический житель в регионе зарабатывал 179 683 рубля.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место среди регионов страны по количеству аварий, в которых страдают люди. Согласно исследованию экспертов РИА Новости в округе на 100 тысяч автомобилей приходится 41,5 ДТП с пострадавшими. «В Ямало-Ненецком автономном округе за первое полугодие текущего года зафиксировано 41,5 ДТП с пострадавшими. Среди регионов России округ занимает третью строчку рейтинга», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков. В прошлом году ЯНАО занимал второе место в аналогичном рейтинге, но его показатель был выше — 44,2 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. В текущем исследовании опережает ЯНАО Чечня и Томская область. Аутсайдером рейтинга является Тува, где на 100 тысяч автомобилей приходится 315,6 ДТП. Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России по итогам мая. Среднестатистический житель в регионе зарабатывал 179 683 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...