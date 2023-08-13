ЯНАО вошел в топ-3 регионов с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими

14 августа 2023 в 03:56 Размер текста - 17 +

По данным аналитиков в ЯНАО на 100 тысяч автомобилей происходит 41,5 ДТП с пострадавшими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место среди регионов страны по количеству аварий, в которых страдают люди. Согласно исследованию экспертов РИА Новости в округе на 100 тысяч автомобилей приходится 41,5 ДТП с пострадавшими. «В Ямало-Ненецком автономном округе за первое полугодие текущего года зафиксировано 41,5 ДТП с пострадавшими. Среди регионов России округ занимает третью строчку рейтинга», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков. В прошлом году ЯНАО занимал второе место в аналогичном рейтинге, но его показатель был выше — 44,2 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. В текущем исследовании опережает ЯНАО Чечня и Томская область. Аутсайдером рейтинга является Тува, где на 100 тысяч автомобилей приходится 315,6 ДТП. Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России по итогам мая. Среднестатистический житель в регионе зарабатывал 179 683 рубля.

Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место среди регионов страны по количеству аварий, в которых страдают люди. Согласно исследованию экспертов РИА Новости в округе на 100 тысяч автомобилей приходится 41,5 ДТП с пострадавшими. «В Ямало-Ненецком автономном округе за первое полугодие текущего года зафиксировано 41,5 ДТП с пострадавшими. Среди регионов России округ занимает третью строчку рейтинга», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование аналитиков. В прошлом году ЯНАО занимал второе место в аналогичном рейтинге, но его показатель был выше — 44,2 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. В текущем исследовании опережает ЯНАО Чечня и Томская область. Аутсайдером рейтинга является Тува, где на 100 тысяч автомобилей приходится 315,6 ДТП. Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место по уровню зарплат среди регионов России по итогам мая. Среднестатистический житель в регионе зарабатывал 179 683 рубля.