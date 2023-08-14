Минцифры планирует позволить силовикам отключать связь в случае ЧП 15 августа 2023 в 04:40 Размер текста - 17 + В случае ЧП сотрудники силовых ведомств смогут отключать гражданские сети связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России планируют создать механизм, при котором сотрудники силовых структур в случае введения чрезвычайного положения смогут отключать гражданские сети связи. Информация об этом следует из нового варианта стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года, разработанного Минцифры. «[Инициатива] предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. При этом в случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети», — пишет « Коммерсант », ссылаясь на соответствующий документ ведомства. После введения такого предложения определят компанию-оператора технических средств, которая получит частоты и в случае ЧП будет организовывать связь по ним. Однако какую компанию-оператора назначат на данный момент неизвестно, сообщили в Минцифры РФ. Ранее стало известно, что крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы. В России планируют создать механизм, при котором сотрудники силовых структур в случае введения чрезвычайного положения смогут отключать гражданские сети связи. Информация об этом следует из нового варианта стратегии развития отрасли связи РФ до 2030 года, разработанного Минцифры. «[Инициатива] предполагает создание механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. При этом в случае введения чрезвычайного положения связь полностью переходит под контроль силовых ведомств, которые смогут отключать гражданские сети», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на соответствующий документ ведомства. После введения такого предложения определят компанию-оператора технических средств, которая получит частоты и в случае ЧП будет организовывать связь по ним. Однако какую компанию-оператора назначат на данный момент неизвестно, сообщили в Минцифры РФ. Ранее стало известно, что крупные операторы связи в России на 5% повысят тарифы, это планируют делать каждый год. Полученные средства они будут тратить на модернизацию сетей и обеспечение их стабильной работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям