14 августа 2023

В тюменский аквапарк «ЛетоЛето» выстроилась огромная очередь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, аквапарк, аквапарк летолето, аквапарк лето лето, летолето
Не менее сотни человек ждут своей очереди для входа в аквапарк Фото:

В аквапарке «ЛетоЛето» в Тюмени образовалась огромная очередь: судя по фото очевидцев, своей очереди для прохода внутрь развлекательной зоны ожидают не менее сотни человек. Об этом URA.RU стало известно благодаря telegram-каналу «Темы Тюмени».

«Прямо сейчас в „ЛетоЛето“ огромные очереди. Для 12 часов дня это, конечно, шок. Видимо, пойдем туда, когда период отпусков кончится», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

На фото, приложенных к посту, видно, что своего прохода к бассейнам ожидают не менее сотни человек. В очереди стоят как взрослые, так и дети. Получить оперативный комментарий в аквапарке не удалось: операторы на горячей линии на звонки журналиста не ответили.

Фото:

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В аквапарке «ЛетоЛето» в Тюмени образовалась огромная очередь: судя по фото очевидцев, своей очереди для прохода внутрь развлекательной зоны ожидают не менее сотни человек. Об этом URA.RU стало известно благодаря telegram-каналу «Темы Тюмени». «Прямо сейчас в „ЛетоЛето“ огромные очереди. Для 12 часов дня это, конечно, шок. Видимо, пойдем туда, когда период отпусков кончится», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». На фото, приложенных к посту, видно, что своего прохода к бассейнам ожидают не менее сотни человек. В очереди стоят как взрослые, так и дети. Получить оперативный комментарий в аквапарке не удалось: операторы на горячей линии на звонки журналиста не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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