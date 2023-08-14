В тюменский аквапарк «ЛетоЛето» выстроилась огромная очередь. Фото

15 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Не менее сотни человек ждут своей очереди для входа в аквапарк Фото: Денис Моргунов © URA.RU В аквапарке «ЛетоЛето» в Тюмени образовалась огромная очередь: судя по фото очевидцев, своей очереди для прохода внутрь развлекательной зоны ожидают не менее сотни человек. Об этом URA.RU стало известно благодаря telegram-каналу «Темы Тюмени». «Прямо сейчас в „ЛетоЛето“ огромные очереди. Для 12 часов дня это, конечно, шок. Видимо, пойдем туда, когда период отпусков кончится», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». На фото, приложенных к посту, видно, что своего прохода к бассейнам ожидают не менее сотни человек. В очереди стоят как взрослые, так и дети. Получить оперативный комментарий в аквапарке не удалось: операторы на горячей линии на звонки журналиста не ответили. Фото: «Темы Тюмени»

В аквапарке «ЛетоЛето» в Тюмени образовалась огромная очередь: судя по фото очевидцев, своей очереди для прохода внутрь развлекательной зоны ожидают не менее сотни человек. Об этом URA.RU стало известно благодаря telegram-каналу «Темы Тюмени». «Прямо сейчас в „ЛетоЛето“ огромные очереди. Для 12 часов дня это, конечно, шок. Видимо, пойдем туда, когда период отпусков кончится», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». На фото, приложенных к посту, видно, что своего прохода к бассейнам ожидают не менее сотни человек. В очереди стоят как взрослые, так и дети. Получить оперативный комментарий в аквапарке не удалось: операторы на горячей линии на звонки журналиста не ответили.