В Тюмени в последний путь проводят умершего журналиста: дата прощания

В Тюмени прощание с журналистом Виктором Горбачевым пройдет в крематории
Прощание с ушедшим из жизни журналистом Виктором Горбачевым состоится 15 октября в тюменском крематории. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области.

«Место и время прощания с Виктором Горбачевым: 15 октября с 12:00 до 13:00, тюменский крематорий. Адрес: городской округ Тюмень, дом 511, зал №1», — сообщили власти.

Как ранее писало URA.RU прославленный журналист и заслуженный работник культуры РФ ушел из жизни в возрасте 89 лет. До своего 90-летия он не дожил буквально неделю.

