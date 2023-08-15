Парковки в Тюмени являются для инвалидов бесплатными на местах, обозначенных знаком «Инвалиды» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Тюмени инвалида оштрафовали за неоплаченную парковку на месте для инвалидов. Как рассказал URA.RU житель Алексей, на парковочном месте была специальная разметка. Но знак, который позволяет инвалидами бесплатно парковаться, отсутствовал.

«Увидел свободное место с разметкой на асфальте на улице Орджоникидзе, встал, так как являюсь инвалидом, на машине есть знак. Был шокирован, когда пришел штраф, позвонил в Управу, пригласили к себе. Женщина в Управе сказала, что отменить штраф можно только через суд, сама составила заявление и отправила, я предлагал добавить фото к заявлению — не стали. <…> Разметка есть, но нет металлического знака и место не внесено в реестр», — рассказал агентству инвалид Алексей.

Парковки в Тюмени являются для инвалидов бесплатными на местах, обозначенных знаком «Инвалиды». Как ответили мужчине в администрации Тюмени, на парковке такой знак отсутствует, его планируют установить до конца месяца. «Все парковочные места на парковке общего пользования, предназначенные для льготных категорий пользователей, указаны в реестре и соотносятся со знаками 8.17. Сейчас, имея на руках решение суда первой инстанции, вы можете подать апелляцию», — добавили в официальной группе мэрии.