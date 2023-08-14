Тюменцы завалили «Иванушек International» плюшевыми мишками на одном из концертов

15 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Музыканты поделились воспоминаниями о Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участники группы «Иванушки International» оказались завалены плюшевыми мишками во время одного из своих выступлений в Тюмени в 1990-х годах. Такой уникальный подарок от зрителей коллектив видел в первый и в последний раз в жизни. Об этом на пресс-подходе с журналистами рассказал солист Андрей Григорьев-Апполонов. «Мы выходим и начинаем исполнять первую песню. Полный зал. Вылетает плюшевый мишка, падает к моим ногам. И мы такие: „Ну, нормально“. Там же все время что-то кидают. И потом второй плюшевый мишка, такой же. Пока мы пели первую песню, все девчонки, как флешмоб, тысячу мишек маленьких плюшевых кидали на сцену. У нас вся сцена была в голубых мишках. Получилась плюшевая сцена. Это было так круто», — поделился Григорьев-Апполонов. По его словам, этот концерт был еще в 90-х годах и он был первым и последним, когда зрители договорились сделать такой подарок артистам. Он также добавил, что Тюмень еще в 90-е года стала местом, где у коллектива было больше всего фанатов. «У нас было три самых „фанатских“ города. Три на всю страну, а сами представляете сколько городов в России. Первый Москва, разумеется. Второй Санкт-Петербург и третий город — Тюмень», — рассказал солист. Ранее URA.RU сообщало, что «Иванушки International» выступили с бесплатным концертом в Тюмени 14 августа. Группа устроила праздник для гостей до самой ночи, спускаясь в толпу и приглашая детей на сцену. Все мероприятие прошло в честь 79-летнего юбилея Тюменской области. Как рассказал Григорьев-Апполонов, в следующем году они также с удовольствием приедут в город, если их позовут. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники группы «Иванушки International» оказались завалены плюшевыми мишками во время одного из своих выступлений в Тюмени в 1990-х годах. Такой уникальный подарок от зрителей коллектив видел в первый и в последний раз в жизни. Об этом на пресс-подходе с журналистами рассказал солист Андрей Григорьев-Апполонов. «Мы выходим и начинаем исполнять первую песню. Полный зал. Вылетает плюшевый мишка, падает к моим ногам. И мы такие: „Ну, нормально“. Там же все время что-то кидают. И потом второй плюшевый мишка, такой же. Пока мы пели первую песню, все девчонки, как флешмоб, тысячу мишек маленьких плюшевых кидали на сцену. У нас вся сцена была в голубых мишках. Получилась плюшевая сцена. Это было так круто», — поделился Григорьев-Апполонов. По его словам, этот концерт был еще в 90-х годах и он был первым и последним, когда зрители договорились сделать такой подарок артистам. Он также добавил, что Тюмень еще в 90-е года стала местом, где у коллектива было больше всего фанатов. «У нас было три самых „фанатских“ города. Три на всю страну, а сами представляете сколько городов в России. Первый Москва, разумеется. Второй Санкт-Петербург и третий город — Тюмень», — рассказал солист. Ранее URA.RU сообщало, что «Иванушки International» выступили с бесплатным концертом в Тюмени 14 августа. Группа устроила праздник для гостей до самой ночи, спускаясь в толпу и приглашая детей на сцену. Все мероприятие прошло в честь 79-летнего юбилея Тюменской области. Как рассказал Григорьев-Апполонов, в следующем году они также с удовольствием приедут в город, если их позовут.