Конструкцию разместили возле контейнерной площадки на ул. Сосьвинской в Тюмени Фото: Илья Московец © URA.RU

На улице Сосьвинской в Тюмени доску объявлений для предвыборной агитации установили возле контейнерной площадки для сбора мусора. Об этом URA.RU сообщили местные жители. Ранее агентство писало о том, что такую же конструкцию в заречных микрорайонах города поставили прямо посреди тротуара.

«У нас на Сосьвинской, в частном секторе, площадку для предвыборной агитации установили прямо возле помойки. Будто получше места не нашлось. Над этим смеется весь микрорайон. Кто вообще утверждает планы по выбору мест для установки таких конструкций? Интересно, этот человек вообще сюда приезжал?», — поинтересовалась в беседе с URA.RU одна из местных жительниц.

Ранее в тюменской мэрии агентству сообщили о том, что по закону органы местного самоуправления обязаны выделить специальные места для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Избиратели должны иметь к ним свободный доступ.

«Такие места должны быть удобны для посещения избирателями и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией. Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на выборах губернатора Тюменской области, дополнительных выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва и выборов депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва утверждены распоряжением администрации Тюмени от 28.07.2023 №583», — пояснили там URA.RU.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва и депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва.

На ул. Сосьвинской в Тюмени доску для предвыборной агитации поставили возле помойки URA.RU