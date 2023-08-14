В тюменском ЖК «Заречный» конструкцию для предвыборной агитации установили посреди тротуара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В тюменском ЖК «Заречный» посреди тротуара установили конструкцию для предвыборной агитации. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По их словам, конструкция может угрожать жизни тюменцев, поскольку она никак не закреплена и может в любой момент упасть из-за сильных порывов ветра.

«Мы живем в доме по адресу ул. Велижанская, 66/2. Недавно возле нашего дома прямо на тротуаре установили доску для предвыборной агитации. Причем, это очень уродливая и ненадежная конструкция, которая легко может упасть, если будет сильный ветер. Внешне она представляет собой небольшой бетонный блок, к которому „прилепили“ два металлических столба, а на них, непосредственно, доску для объявлений», — сообщила агентству одна из жительниц ЖК «Заречный».

В администрации Тюмени агентству сообщили о том, что по законодательству органы местного самоуправления обязаны выделить специальные места для размещения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Такие места должны быть удобны для посещения и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с размещенной там информацией.

«Специальные места для размещения печатных агитационных материалов утверждены распоряжением администрации Тюмени от 28.07.2023 №583. В том числе, по адресу ул. Велижанская, 66 к.2 на территории избирательного участка 2201. Данная конструкция обследована», — пояснили там URA.RU.

Выборы губернатора Тюменской области состоятся 10 сентября 2023 года. На этот пост претендуют действующий глава региона Александр Моор («Единая Россия»), Иван Левченко (КПРФ), Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Денис Садовников (ЛДПР). Также в этот день пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва и депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва.

В тюменском ЖК «Заречный» конструкцию для агитации поставили прямо на тротуаре URA.RU