Предпенсионер из ЯНАО не отпустил жену на гулянку и получил реальный срок

16 августа 2023 в 10:19 Размер текста - 17 +

В Тарко-Сале муж избил жену и запер в квартире, за что получил два года колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) после распития спиртных напитков 59-летний мужчина попытался помешать жене покинуть квартиру с целью продолжить веселье, для чего нанес ей несколько ударов и запер в помещении. За эти действия суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После чего женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте, с целью воспрепятствования 59-летний мужчина избил супругу и запер ее в квартире», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Женщина позвонила своей дочери, та сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители освободили женщину и задержали нарушителя. Позже судом он был признан виновным по статьям «Незаконное лишение человека свободы» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина отправился на два года в колонию общего режима.

В Тарко-Сале (ЯНАО) после распития спиртных напитков 59-летний мужчина попытался помешать жене покинуть квартиру с целью продолжить веселье, для чего нанес ей несколько ударов и запер в помещении. За эти действия суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После чего женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте, с целью воспрепятствования 59-летний мужчина избил супругу и запер ее в квартире», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Женщина позвонила своей дочери, та сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители освободили женщину и задержали нарушителя. Позже судом он был признан виновным по статьям «Незаконное лишение человека свободы» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина отправился на два года в колонию общего режима.