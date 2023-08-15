15 августа 2023
14 августа 2023

Предпенсионер из ЯНАО не отпустил жену на гулянку и получил реальный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
В Тарко-Сале муж избил жену и запер в квартире, за что получил два года колонии Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) после распития спиртных напитков 59-летний мужчина попытался помешать жене покинуть квартиру с целью продолжить веселье, для чего нанес ей несколько ударов и запер в помещении. За эти действия суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

«В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После чего женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте, с целью воспрепятствования 59-летний мужчина избил супругу и запер ее в квартире», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Женщина позвонила своей дочери, та сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители освободили женщину и задержали нарушителя. Позже судом он был признан виновным по статьям «Незаконное лишение человека свободы» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина отправился на два года в колонию общего режима.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) после распития спиртных напитков 59-летний мужчина попытался помешать жене покинуть квартиру с целью продолжить веселье, для чего нанес ей несколько ударов и запер в помещении. За эти действия суд приговорил его к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В Тарко-Сале в июне супруги, находясь по месту своего жительства, совместно распивали спиртные напитки. После чего женщина высказала намерение покинуть квартиру и продолжить распитие спиртного в другом месте, с целью воспрепятствования 59-летний мужчина избил супругу и запер ее в квартире», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Женщина позвонила своей дочери, та сообщила о произошедшем в полицию. Правоохранители освободили женщину и задержали нарушителя. Позже судом он был признан виновным по статьям «Незаконное лишение человека свободы» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчина отправился на два года в колонию общего режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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