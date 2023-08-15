Нарушение ПДД губернатором ЯНАО попало на видео

16 августа 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов пересек сплошную линию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию на участке трассы Сургут — Салехард. Момент нарушения попал на видео, которое выложил telegram-канал «Пул89». Губернатор, объезжая неровность на дороге, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. «Согласно ПДД РФ пересечение сплошной линии разделяющей транспортные потоки встречного направления запрещено», — прокомментировали агентству в управлении ГИБДД по ЯНАО. Однако в окружении главы региона с такой трактовкой несогласны — разметка, по их мнению, стерта и не видна водителю, а перед злополучным участком дороги якобы есть знаки, которые более приоритетны, чем сплошная линия. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. В прошлую поездку Артюхов тоже был пойман на нарушении ПДД. Тогда пассажиры его автомобиля не были пристегнуты.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию на участке трассы Сургут — Салехард. Момент нарушения попал на видео, которое выложил telegram-канал «Пул89». Губернатор, объезжая неровность на дороге, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. «Согласно ПДД РФ пересечение сплошной линии разделяющей транспортные потоки встречного направления запрещено», — прокомментировали агентству в управлении ГИБДД по ЯНАО. Однако в окружении главы региона с такой трактовкой несогласны — разметка, по их мнению, стерта и не видна водителю, а перед злополучным участком дороги якобы есть знаки, которые более приоритетны, чем сплошная линия. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. В прошлую поездку Артюхов тоже был пойман на нарушении ПДД. Тогда пассажиры его автомобиля не были пристегнуты.