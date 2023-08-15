15 августа 2023

Нарушение ПДД губернатором ЯНАО попало на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
Дмитрий Артюхов пересек сплошную линию Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию на участке трассы Сургут — Салехард. Момент нарушения попал на видео, которое выложил telegram-канал «Пул89».

Губернатор, объезжая неровность на дороге, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. «Согласно ПДД РФ пересечение сплошной линии разделяющей транспортные потоки встречного направления запрещено», — прокомментировали агентству в управлении ГИБДД по ЯНАО.

Однако в окружении главы региона с такой трактовкой несогласны — разметка, по их мнению, стерта и не видна водителю, а перед злополучным участком дороги якобы есть знаки, которые более приоритетны, чем сплошная линия. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

В прошлую поездку Артюхов тоже был пойман на нарушении ПДД. Тогда пассажиры его автомобиля не были пристегнуты.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов нарушил правила дорожного движения и пересек сплошную линию на участке трассы Сургут — Салехард. Момент нарушения попал на видео, которое выложил telegram-канал «Пул89». Губернатор, объезжая неровность на дороге, пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. «Согласно ПДД РФ пересечение сплошной линии разделяющей транспортные потоки встречного направления запрещено», — прокомментировали агентству в управлении ГИБДД по ЯНАО. Однако в окружении главы региона с такой трактовкой несогласны — разметка, по их мнению, стерта и не видна водителю, а перед злополучным участком дороги якобы есть знаки, которые более приоритетны, чем сплошная линия. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. В прошлую поездку Артюхов тоже был пойман на нарушении ПДД. Тогда пассажиры его автомобиля не были пристегнуты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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