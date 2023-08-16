В Тюменской области откроют центры IT-образования для детей

17 августа 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

В Тюменской области навыкам в сфере IT начнут обучать с ранних лет Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюменской области откроются три центра цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Три центра цифрового образования детей „IT-куб“ откроются в Тюменской области. Два заработают на базе школ №65 и №88 города Тюмени и один — в школе им. Декабристов города Ялуторовска. Об этом стало известно сегодня, 17 августа, во время брифинга на I Всероссийском съезде руководителей центров цифрового образования детей „IT-куб“», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что первый центр цифрового образования «IT-куб» начнет работу 18 августа. Он будет открыт на базе тюменской школы №65. «IT-кубы» станут частью экосистемы, которая создается в регионе при поддержке Губернатора Тюменской области Александра Моора. В центрах будет использоваться сетевая модель взаимодействия. Сегодня мы принимаем у себя коллег из других регионов, чтобы обменяться эффективными практиками», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова главы регионального департамента образования и науки Дины Горковец.

В Тюменской области откроются три центра цифрового образования детей «IT-куб». Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Три центра цифрового образования детей „IT-куб“ откроются в Тюменской области. Два заработают на базе школ №65 и №88 города Тюмени и один — в школе им. Декабристов города Ялуторовска. Об этом стало известно сегодня, 17 августа, во время брифинга на I Всероссийском съезде руководителей центров цифрового образования детей „IT-куб“», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что первый центр цифрового образования «IT-куб» начнет работу 18 августа. Он будет открыт на базе тюменской школы №65. «IT-кубы» станут частью экосистемы, которая создается в регионе при поддержке Губернатора Тюменской области Александра Моора. В центрах будет использоваться сетевая модель взаимодействия. Сегодня мы принимаем у себя коллег из других регионов, чтобы обменяться эффективными практиками», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на слова главы регионального департамента образования и науки Дины Горковец.