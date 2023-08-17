17 августа 2023

В тюменской школе будут искать следы взрывчатки

В Тюменской области в спортшколу закупают обнаружитель взрывчатых веществ
© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , охрана, ученики, школа, школьники
Охранникам спортшколы выдадут оборудование для поиска взрывчатки Фото:

В спортивную школу №1 в Тобольске закупают обнаруживатель взрывчатых веществ, при помощи которого охрана учреждения будет искать в воздухе и на поверхностях следы нитроглицерина, гексогена и других следов взрывчатки. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки: поставка инвентаря для пункта охраны „Спортивной школы №1“ Тобольска. Наименование поставляемого товара: портативный обнаружитель взрывчатых веществ», — говорится в документах аукциона.

С помощью прибора охрана школы будет искать следы взрывчатки в воздухе и ее мельчайшие частицы на поверхностях предметов. Обнаруживатель срабатывает на нитроглицерин, гексоген, тетрил, октоген и другие виды взрывчатки.

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В спортивную школу №1 в Тобольске закупают обнаруживатель взрывчатых веществ, при помощи которого охрана учреждения будет искать в воздухе и на поверхностях следы нитроглицерина, гексогена и других следов взрывчатки. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: поставка инвентаря для пункта охраны „Спортивной школы №1“ Тобольска. Наименование поставляемого товара: портативный обнаружитель взрывчатых веществ», — говорится в документах аукциона. С помощью прибора охрана школы будет искать следы взрывчатки в воздухе и ее мельчайшие частицы на поверхностях предметов. Обнаруживатель срабатывает на нитроглицерин, гексоген, тетрил, октоген и другие виды взрывчатки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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