В тюменской школе будут искать следы взрывчатки

В Тюменской области в спортшколу закупают обнаружитель взрывчатых веществ

Охранникам спортшколы выдадут оборудование для поиска взрывчатки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В спортивную школу №1 в Тобольске закупают обнаруживатель взрывчатых веществ, при помощи которого охрана учреждения будет искать в воздухе и на поверхностях следы нитроглицерина, гексогена и других следов взрывчатки. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки: поставка инвентаря для пункта охраны „Спортивной школы №1“ Тобольска. Наименование поставляемого товара: портативный обнаружитель взрывчатых веществ», — говорится в документах аукциона.

С помощью прибора охрана школы будет искать следы взрывчатки в воздухе и ее мельчайшие частицы на поверхностях предметов. Обнаруживатель срабатывает на нитроглицерин, гексоген, тетрил, октоген и другие виды взрывчатки.