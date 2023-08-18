18 августа 2023

Тюменцы зажгли под хиты Антохи МС. Видео

На закрытии фестиваля уличного искусства в Тюмени выступил Антоха МС
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, антоха мс, кузнецов антон
Антоха МС выступил на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц» Фото:

В Тюмени состоялся концерт популярного российский хип-хоп исполнителя Антон Кузнецов, более известного как Антоха МС. Артист выступил на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц». Корреспондент URA.RU сообщил с места событий, что зрители танцевали и хором подпевали исполнителю.

«На закрытии стрит-арт фестиваля „Морфология улиц“ выступил Антоха МС. Людей было очень много. Тюменцы танцевали и подпевали», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что художники из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга приедут в Тюмень, чтобы разрисовать город. Новые стрит-арты появятся в городе в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц». Организаторы фестиваля анонсировали, что на закрытии выступит Антоха МС.

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В Тюмени состоялся концерт популярного российский хип-хоп исполнителя Антон Кузнецов, более известного как Антоха МС. Артист выступил на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц». Корреспондент URA.RU сообщил с места событий, что зрители танцевали и хором подпевали исполнителю. «На закрытии стрит-арт фестиваля „Морфология улиц“ выступил Антоха МС. Людей было очень много. Тюменцы танцевали и подпевали», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что художники из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга приедут в Тюмень, чтобы разрисовать город. Новые стрит-арты появятся в городе в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц». Организаторы фестиваля анонсировали, что на закрытии выступит Антоха МС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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