Тюменцы зажгли под хиты Антохи МС. Видео

На закрытии фестиваля уличного искусства в Тюмени выступил Антоха МС

19 августа 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Антоха МС выступил на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюмени состоялся концерт популярного российский хип-хоп исполнителя Антон Кузнецов, более известного как Антоха МС. Артист выступил на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц». Корреспондент URA.RU сообщил с места событий, что зрители танцевали и хором подпевали исполнителю. «На закрытии стрит-арт фестиваля „Морфология улиц“ выступил Антоха МС. Людей было очень много. Тюменцы танцевали и подпевали», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что художники из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга приедут в Тюмень, чтобы разрисовать город. Новые стрит-арты появятся в городе в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц». Организаторы фестиваля анонсировали, что на закрытии выступит Антоха МС.

В Тюмени состоялся концерт популярного российский хип-хоп исполнителя Антон Кузнецов, более известного как Антоха МС. Артист выступил на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц». Корреспондент URA.RU сообщил с места событий, что зрители танцевали и хором подпевали исполнителю. «На закрытии стрит-арт фестиваля „Морфология улиц“ выступил Антоха МС. Людей было очень много. Тюменцы танцевали и подпевали», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что художники из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга приедут в Тюмень, чтобы разрисовать город. Новые стрит-арты появятся в городе в рамках ежегодного проекта «Морфология улиц». Организаторы фестиваля анонсировали, что на закрытии выступит Антоха МС.