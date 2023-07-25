В Тюмени выступит Антоха МС

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Открытие телеканала "Го" в Кампари-баре. Москва, антоха мс, кузнецов антон
Антоха МС выступит в Тюмени в августе Фото:

В Тюмени 18 августа выступит известный российский хип-хоп исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС. Концерт он даст на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц», о чем рассказали в соцсетях проекта.

«Больше никаких секретов — на подведение итогов „Морфология улиц“ мы везем звезду. Барабанная дробь — это Антоха МС! Танцевать вместе с ним будем 18 августа», — написано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Выступление пройдет на сцене у Конторы Пароходства в 20:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках этого же проекта в Тюмень приедут художники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Они создадут на улицах свои арт-объекты, муралы, витражи, а также откроют выставку.

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В Тюмени 18 августа выступит известный российский хип-хоп исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС. Концерт он даст на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц», о чем рассказали в соцсетях проекта. «Больше никаких секретов — на подведение итогов „Морфология улиц“ мы везем звезду. Барабанная дробь — это Антоха МС! Танцевать вместе с ним будем 18 августа», — написано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Выступление пройдет на сцене у Конторы Пароходства в 20:00. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках этого же проекта в Тюмень приедут художники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Они создадут на улицах свои арт-объекты, муралы, витражи, а также откроют выставку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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