В Тюмени выступит Антоха МС

Антоха МС выступит в Тюмени в августе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени 18 августа выступит известный российский хип-хоп исполнитель Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС. Концерт он даст на закрытии стрит-арт фестиваля «Морфология улиц», о чем рассказали в соцсетях проекта.

«Больше никаких секретов — на подведение итогов „Морфология улиц“ мы везем звезду. Барабанная дробь — это Антоха МС! Танцевать вместе с ним будем 18 августа», — написано в группе проекта в соцсети «ВКонтакте». Выступление пройдет на сцене у Конторы Пароходства в 20:00.

Ранее URA.RU сообщало, что в рамках этого же проекта в Тюмень приедут художники из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов. Они создадут на улицах свои арт-объекты, муралы, витражи, а также откроют выставку.