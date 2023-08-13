13 августа 2023

В Кургане жители десятков домов не могут получить горячую воду. Список

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Горячую воду не могут подать из-за выявленного дефекта Фото:

В Кургане из-за выявленного дефекта перенесли срок запуска горячей воды в 54 домах. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании.

«Перенесен срок запуска горячей воды для 54 многоквартирных домов из-за выявления сложного дефекта при гидравлических испытаниях. На подающем трубопроводе основной тепломагистрали, проходящей по проспекту Машиностроителей от ТЦ „Кировский“ до улицы Химмашевская, при испытаниях был выявлен сложнейший технологический дефект — порыв на трубопроводе с разрывом бетонной неподвижной опоры», — указано в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

В компании при этом отметили, что обратный трубопровод выдержал гидравлические испытания и готов к работе. Для исправления проблемы с подающим трубопроводом был привлечен подрядчик. Повторные гидравлические испытания планируют провести примерно 1 сентября.

Горячей воды нет в домах, расположенных по адресам:

  • ул. Бурова-Петрова, 79;
  • ул. Дзержинского, 11, 17, 17а, 20а, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29а, 30, 31, 31б, 32, 33б, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40а, 41, 42, 44, 46а, 48а, 50, 52, 52а, 52б, 54, 57, 59, 61;
  • ул. Машиностроителей, 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11;
  • ул. Некрасова, 9, 11, 31, 41, 63.

В начале августе горячую воду вернули в дома, расположенные в районе Дома быта и Детского мира. Позже горячую воду получили жители еще десяти домов.

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В Кургане из-за выявленного дефекта перенесли срок запуска горячей воды в 54 домах. Об этом сообщили в Курганской генерирующей компании. «Перенесен срок запуска горячей воды для 54 многоквартирных домов из-за выявления сложного дефекта при гидравлических испытаниях. На подающем трубопроводе основной тепломагистрали, проходящей по проспекту Машиностроителей от ТЦ „Кировский“ до улицы Химмашевская, при испытаниях был выявлен сложнейший технологический дефект — порыв на трубопроводе с разрывом бетонной неподвижной опоры», — указано в группе компании в соцсети «ВКонтакте». В компании при этом отметили, что обратный трубопровод выдержал гидравлические испытания и готов к работе. Для исправления проблемы с подающим трубопроводом был привлечен подрядчик. Повторные гидравлические испытания планируют провести примерно 1 сентября. Горячей воды нет в домах, расположенных по адресам: В начале августе горячую воду вернули в дома, расположенные в районе Дома быта и Детского мира. Позже горячую воду получили жители еще десяти домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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