В ЯНАО сотрудники «Почты России» торговали просроченными товарами

23 августа 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

В Салехарде в почтовых отделениях проводится рейд по выявлению просроченных товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде сотрудники почтового отделения забыли списать товар с истекшим сроком годности и продолжали его реализовывать. Тем самым, они нарушили внутренний регламент, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Почта России». «В Салехарде сотрудники почтового отделения по адресу Свердлова, 41, нарушили внутренний регламент и несвоевременно сообщили о том, что товары просрочены и их необходимо списать. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и проводим служебную проверку», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе. В настоящий момент просроченные товары из продажи изъяты и вывезены. Для обработки почтового отделения задействована санитарно-эпидемиологическая служба. Во всех отделениях окружной столицы будет проведена проверка на наличие подобных товаров, а с сотрудниками проведут внеплановый инструктаж. Также корреспонденту пояснили, что в случае возникновения подобной ситуации можно вернуть товар при предъявлении кассового чека. Сотрудники отделения возместят его полную стоимость. Ранее URA.RU рассказало, что жителю Салехарда в конфетах попались живые черви. Товар был приобретен в почтовом отделении по адресу Свердлова, 41.

В Салехарде сотрудники почтового отделения забыли списать товар с истекшим сроком годности и продолжали его реализовывать. Тем самым, они нарушили внутренний регламент, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Почта России». «В Салехарде сотрудники почтового отделения по адресу Свердлова, 41, нарушили внутренний регламент и несвоевременно сообщили о том, что товары просрочены и их необходимо списать. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и проводим служебную проверку», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе. В настоящий момент просроченные товары из продажи изъяты и вывезены. Для обработки почтового отделения задействована санитарно-эпидемиологическая служба. Во всех отделениях окружной столицы будет проведена проверка на наличие подобных товаров, а с сотрудниками проведут внеплановый инструктаж. Также корреспонденту пояснили, что в случае возникновения подобной ситуации можно вернуть товар при предъявлении кассового чека. Сотрудники отделения возместят его полную стоимость. Ранее URA.RU рассказало, что жителю Салехарда в конфетах попались живые черви. Товар был приобретен в почтовом отделении по адресу Свердлова, 41.