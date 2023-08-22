В ЯНАО сотрудники «Почты России» торговали просроченными товарами

В Салехарде сотрудники почтового отделения забыли списать товар с истекшим сроком годности и продолжали его реализовывать. Тем самым, они нарушили внутренний регламент, сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Почта России».
«В Салехарде сотрудники почтового отделения по адресу Свердлова, 41, нарушили внутренний регламент и несвоевременно сообщили о том, что товары просрочены и их необходимо списать. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и проводим служебную проверку», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.
В настоящий момент просроченные товары из продажи изъяты и вывезены. Для обработки почтового отделения задействована санитарно-эпидемиологическая служба. Во всех отделениях окружной столицы будет проведена проверка на наличие подобных товаров, а с сотрудниками проведут внеплановый инструктаж.
Также корреспонденту пояснили, что в случае возникновения подобной ситуации можно вернуть товар при предъявлении кассового чека. Сотрудники отделения возместят его полную стоимость.
Ранее URA.RU рассказало, что жителю Салехарда в конфетах попались живые черви. Товар был приобретен в почтовом отделении по адресу Свердлова, 41.
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