Осенью в Тюмени на 5% подорожают квартиры в новостройках

24 августа 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Цены на жилье в Тюмени вырастут из-за высокого спроса, обусловленного колебанием курса национальной валюты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени вырастет к осени в среднем на 5-7%. Такой прогноз на фоне высокого спроса делают риэлторы Тюменской области. «Повышение цены не будет неожиданностью — так происходит каждый раз на высоком спросе. А сейчас тюменцы проявляют большой интерес к ипотеке, и это тоже объяснимо. Колебание курса рубля обычно приводит к тому, что люди хотят вложить свои сбережения во что-то стабильное — чаще всего это оказывается недвижимость», — сообщил URA.RU источник в объединении риелторов Тюменской области. О том, что повышение ключевой ставки Центробанка и ипотечных ставок ведущих банков почти не повлияло на спрос, сообщил в своем telegram-канале директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, количество ежедневных консультаций сопоставимо с обычными показателями. «Первые данные вполне оптимистичные, в субботу напишу, как прошли остальные дни недели, удержится ли данный тренд», — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что изменения, принятые Банком России, заставят риелторские компании избавляться от неэффективных сотрудников. Такой прогноз ключевые игроки рынка давали сразу после изменения ключевой ставки.

Стоимость квадратного метра в новостройках Тюмени вырастет к осени в среднем на 5-7%. Такой прогноз на фоне высокого спроса делают риэлторы Тюменской области. «Повышение цены не будет неожиданностью — так происходит каждый раз на высоком спросе. А сейчас тюменцы проявляют большой интерес к ипотеке, и это тоже объяснимо. Колебание курса рубля обычно приводит к тому, что люди хотят вложить свои сбережения во что-то стабильное — чаще всего это оказывается недвижимость», — сообщил URA.RU источник в объединении риелторов Тюменской области. О том, что повышение ключевой ставки Центробанка и ипотечных ставок ведущих банков почти не повлияло на спрос, сообщил в своем telegram-канале директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По его словам, количество ежедневных консультаций сопоставимо с обычными показателями. «Первые данные вполне оптимистичные, в субботу напишу, как прошли остальные дни недели, удержится ли данный тренд», — заявил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что изменения, принятые Банком России, заставят риелторские компании избавляться от неэффективных сотрудников. Такой прогноз ключевые игроки рынка давали сразу после изменения ключевой ставки.