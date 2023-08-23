23 августа 2023

Житель ЯНАО погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
С погибшим бойцом простятся 25 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Муравленко (ЯНАО) Максим Максимов погиб в зоне спецоперации. Бойца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии.

«При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Максим Максимов. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что прощание с погибшим ямалецем состоится 25 августа. Оно пройдет в храме Преображения Господня в 11:30.

Погибший ямалец Максим Максимов
Погибший ямалец Максим Максимов
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Житель Муравленко (ЯНАО) Максим Максимов погиб в зоне спецоперации. Бойца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии. «При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Максим Максимов. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что прощание с погибшим ямалецем состоится 25 августа. Оно пройдет в храме Преображения Господня в 11:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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