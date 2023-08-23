Житель ЯНАО погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Фото

24 августа 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

С погибшим бойцом простятся 25 августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Муравленко (ЯНАО) Максим Максимов погиб в зоне спецоперации. Бойца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии. «При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Максим Максимов. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что прощание с погибшим ямалецем состоится 25 августа. Оно пройдет в храме Преображения Господня в 11:30. Погибший ямалец Максим Максимов Фото: официальная группа мэрии Муравленко во «ВКонтакте» https://vk.com/muravlenko_day

Житель Муравленко (ЯНАО) Максим Максимов погиб в зоне спецоперации. Бойца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии. «При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Максим Максимов. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что прощание с погибшим ямалецем состоится 25 августа. Оно пройдет в храме Преображения Господня в 11:30.