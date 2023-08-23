С погибшим бойцом простятся 25 августа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель Муравленко (ЯНАО) Максим Максимов погиб в зоне спецоперации. Бойца посмертно наградили орденом Мужества, сообщили в пресс-службе мэрии.
«При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Максим Максимов. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге. Награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что прощание с погибшим ямалецем состоится 25 августа. Оно пройдет в храме Преображения Господня в 11:30.
Погибший ямалец Максим Максимов
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