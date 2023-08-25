Минобороны: над Крымом за ночь сбили 42 беспилотника ВСУ

25 августа 2023 в 07:10 Размер текста - 17 +

Российские средства РЭБ подавили 33 БПЛА, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили 42 беспилотных летательных аппарата. В результате применения ПВО над территорией Республики Крым было уничтожено девять беспилотных аппаратов, а еще 33 были подавлены с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что еще 33 беспилотника были подавлены с использованием средств РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув предполагаемых целей.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили 42 беспилотных летательных аппарата. В результате применения ПВО над территорией Республики Крым было уничтожено девять беспилотных аппаратов, а еще 33 были подавлены с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что еще 33 беспилотника были подавлены с использованием средств РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув предполагаемых целей.