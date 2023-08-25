Минобороны: над Крымом за ночь сбили 42 беспилотника ВСУ

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Российские средства РЭБ подавили 33 БПЛА, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили 42 беспилотных летательных аппарата. В результате применения ПВО над территорией Республики Крым было уничтожено девять беспилотных аппаратов, а еще 33 были подавлены с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что еще 33 беспилотника были подавлены с использованием средств РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув предполагаемых целей.

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) России обнаружили 42 беспилотных летательных аппарата. В результате применения ПВО над территорией Республики Крым было уничтожено девять беспилотных аппаратов, а еще 33 были подавлены с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что еще 33 беспилотника были подавлены с использованием средств РЭБ, после чего они потерпели крушение, не достигнув предполагаемых целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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