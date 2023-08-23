ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум регионам

Минобороны РФ: ВСУ пытались ударить БПЛА по Брянской и Калужской областям

24 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Украина ударила беспилотниками по двум российским регионам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи беспилотников по Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка атаки Киева <…> в Брянской области и в Калужской», — передает военное ведомство. Отмечается, что два беспилотника уничтожены в Брянской области, а еще один — в Калужской.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи беспилотников по Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка атаки Киева <…> в Брянской области и в Калужской», — передает военное ведомство. Отмечается, что два беспилотника уничтожены в Брянской области, а еще один — в Калужской.