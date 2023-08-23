23 августа 2023

ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум регионам

Минобороны РФ: ВСУ пытались ударить БПЛА по Брянской и Калужской областям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Украина ударила беспилотниками по двум российским регионам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи беспилотников по Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Ночью пресечена попытка атаки Киева <…> в Брянской области и в Калужской», — передает военное ведомство. Отмечается, что два беспилотника уничтожены в Брянской области, а еще один — в Калужской.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи беспилотников по Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Ночью пресечена попытка атаки Киева <…> в Брянской области и в Калужской», — передает военное ведомство. Отмечается, что два беспилотника уничтожены в Брянской области, а еще один — в Калужской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...