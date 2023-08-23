ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум регионам

Украина ударила беспилотниками по двум российским регионам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили при помощи беспилотников по Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ночью пресечена попытка атаки Киева <…> в Брянской области и в Калужской», — передает военное ведомство. Отмечается, что два беспилотника уничтожены в Брянской области, а еще один — в Калужской.
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