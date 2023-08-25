Курганские власти искали перевозчиков-гонщиков, нарушающих ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных от кинотеатра "Спутник". Курган, призывники, призывной пункт, автобус, военные сборы, мобилизация, мобилизационный пункт, отправка призывников
Из-за ошибок в документации перевозчикам пришлось бы нарушать ПДД Фото:

Представители регионального правительства во время поиска перевозчиков на маршрут из Кургана до Каргаполья опубликовали в условие, согласно которому один из участков пути нужно преодолеть за 10 минут,. Это реально сделать только при средней скорости 112 км/ч, хотя максимальная разрешенная — 90 км/ч. Конкурсная документация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Расписание маршрута №561 „Каргапольский КП — Курган АВ“. Каргапольский КП (время отправления 09:10) — пов. с. Житниковское (время прибытия (09:20)», — указано в распоряжении департамента. По данным источника URA.RU, связанного с транспортной сферой, для преодоления этого участка пути за 10 минут нужно соблюдать среднюю скорость 112 км/ч. При этом в старой версии документа на прохождение этого участка давалось 15 минут.

В последний раз во время подведения итогов конкурса выяснилось, что перевозчиков не заинтересовал ни один из предложенных межмуниципальных маршрутов. По данным представителей группы «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте», игнорирование конкурса связано с неправильно составленной документацией. Помимо того, что на отдельных участках скорость движения превышала максимально допустимую, водителям пришлось бы находиться у остановок меньше положенного. Также в документе им предлагалось ездить по дорогами, которые сейчас ремонтируют.

URA.RU направило запрос по теме в правительство Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Власти Курганской области ежемесячно ищут перевозчиков для межмуниципальных маршрутов, однако большинство лотов конкурса бизнесмены игнорируют.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители регионального правительства во время поиска перевозчиков на маршрут из Кургана до Каргаполья опубликовали в условие, согласно которому один из участков пути нужно преодолеть за 10 минут,. Это реально сделать только при средней скорости 112 км/ч, хотя максимальная разрешенная — 90 км/ч. Конкурсная документация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Расписание маршрута №561 „Каргапольский КП — Курган АВ“. Каргапольский КП (время отправления 09:10) — пов. с. Житниковское (время прибытия (09:20)», — указано в распоряжении департамента. По данным источника URA.RU, связанного с транспортной сферой, для преодоления этого участка пути за 10 минут нужно соблюдать среднюю скорость 112 км/ч. При этом в старой версии документа на прохождение этого участка давалось 15 минут. В последний раз во время подведения итогов конкурса выяснилось, что перевозчиков не заинтересовал ни один из предложенных межмуниципальных маршрутов. По данным представителей группы «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте», игнорирование конкурса связано с неправильно составленной документацией. Помимо того, что на отдельных участках скорость движения превышала максимально допустимую, водителям пришлось бы находиться у остановок меньше положенного. Также в документе им предлагалось ездить по дорогами, которые сейчас ремонтируют. URA.RU направило запрос по теме в правительство Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Власти Курганской области ежемесячно ищут перевозчиков для межмуниципальных маршрутов, однако большинство лотов конкурса бизнесмены игнорируют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...