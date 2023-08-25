Курганские власти искали перевозчиков-гонщиков, нарушающих ПДД

Из-за ошибок в документации перевозчикам пришлось бы нарушать ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители регионального правительства во время поиска перевозчиков на маршрут из Кургана до Каргаполья опубликовали в условие, согласно которому один из участков пути нужно преодолеть за 10 минут,. Это реально сделать только при средней скорости 112 км/ч, хотя максимальная разрешенная — 90 км/ч. Конкурсная документация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Расписание маршрута №561 „Каргапольский КП — Курган АВ“. Каргапольский КП (время отправления 09:10) — пов. с. Житниковское (время прибытия (09:20)», — указано в распоряжении департамента. По данным источника URA.RU, связанного с транспортной сферой, для преодоления этого участка пути за 10 минут нужно соблюдать среднюю скорость 112 км/ч. При этом в старой версии документа на прохождение этого участка давалось 15 минут.

В последний раз во время подведения итогов конкурса выяснилось, что перевозчиков не заинтересовал ни один из предложенных межмуниципальных маршрутов. По данным представителей группы «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте», игнорирование конкурса связано с неправильно составленной документацией. Помимо того, что на отдельных участках скорость движения превышала максимально допустимую, водителям пришлось бы находиться у остановок меньше положенного. Также в документе им предлагалось ездить по дорогами, которые сейчас ремонтируют.

URA.RU направило запрос по теме в правительство Курганской области. Информация будет дополнена после получения ответа. Власти Курганской области ежемесячно ищут перевозчиков для межмуниципальных маршрутов, однако большинство лотов конкурса бизнесмены игнорируют.