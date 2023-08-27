Курганцы стали чаще покупать автомобили с пробегом из-за границы

28 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

В Курганской области вырос спрос на импортные автомобили с пробегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области вырос спрос на автомобили, привезенные в регион из-за границы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Авто». «По данным экспертов Авито Авто, предложение авто с пробегом из-за рубежа на платформе в Курганской области в июне—июле 2023 года выросло на 216% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Покупательский интерес к таким автомобилям в регионе за год увеличился на 316%. Средняя цена автомобилей с пробегом из-за границы в июне—июле 2023 года составила 1 730 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что самыми предлагаемыми брендами авто с пробегом из-за границы за период июнь—июль 2023 года в Курганской области стали Toyota, Kia, Honda, Nissan и Hyundai. Специалисты платформы отмечают, что чаще всего предлагали Hyundai Palisade и Toyota Corolla Fielder. Также в рейтинг моделей автомобилей с пробегом, которые чаще всего продают под заказ из-за границы в регионе, вошли Kia Seltos, SsangYong Rexton и Toyota Vitz. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще покупать электромобили. Эксперты отмечают, что показатель увеличился почти в два раза. В Курганской области в разы вырос спрос на автомобили с пробегом, которые привезли в регион из других стран URA.RU

В Курганской области вырос спрос на автомобили, привезенные в регион из-за границы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Авто». «По данным экспертов Авито Авто, предложение авто с пробегом из-за рубежа на платформе в Курганской области в июне—июле 2023 года выросло на 216% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Покупательский интерес к таким автомобилям в регионе за год увеличился на 316%. Средняя цена автомобилей с пробегом из-за границы в июне—июле 2023 года составила 1 730 000 рублей», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что самыми предлагаемыми брендами авто с пробегом из-за границы за период июнь—июль 2023 года в Курганской области стали Toyota, Kia, Honda, Nissan и Hyundai. Специалисты платформы отмечают, что чаще всего предлагали Hyundai Palisade и Toyota Corolla Fielder. Также в рейтинг моделей автомобилей с пробегом, которые чаще всего продают под заказ из-за границы в регионе, вошли Kia Seltos, SsangYong Rexton и Toyota Vitz. Ранее URA.RU писало, что курганцы стали чаще покупать электромобили. Эксперты отмечают, что показатель увеличился почти в два раза.