28 августа 2023

В Кургане начались работы на мосту, который был отремонтирован год назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, ремонт, некрасовский мост, мост некрасова
На Некрасовском мосту работает спецтехника (архивное фото) Фото:

В Кургане на путепроводе по улице Пролетарской (Некрасовский мост), который был отремонтирован год назад, снова начали ремонтные работы. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий.

«На середине Некрасовского мост ведутся работы. Снят верхний слой асфальта, много техники, сейчас остались только крайние полосы в обоих направлениях. Утром работы не велись, возможно, строители работают только по ночам, чтобы не создавать пробок», — передают корреспонденты. Также они сообщают, что автомобилисты, не осведомленные о ремонте на путепроводе, создавали ночью потенциально опасные ситуации на мосту.

URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить причины, по которым проводят дорожные работы на путепроводе. Ответ на момент написания новости не поступил.

Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. Его планировали завершить 15 октября прошлого года. URA.RU писало, что курганцы жаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Тогда строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане.

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В Кургане на путепроводе по улице Пролетарской (Некрасовский мост), который был отремонтирован год назад, снова начали ремонтные работы. Об этом сообщают корреспонденты URA.RU с места событий. «На середине Некрасовского мост ведутся работы. Снят верхний слой асфальта, много техники, сейчас остались только крайние полосы в обоих направлениях. Утром работы не велись, возможно, строители работают только по ночам, чтобы не создавать пробок», — передают корреспонденты. Также они сообщают, что автомобилисты, не осведомленные о ремонте на путепроводе, создавали ночью потенциально опасные ситуации на мосту. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Кургана, чтобы выяснить причины, по которым проводят дорожные работы на путепроводе. Ответ на момент написания новости не поступил. Ремонт путепровода начался в апреле 2022 года. Его планировали завершить 15 октября прошлого года. URA.RU писало, что курганцы жаловались на ремонтные работы в пешеходной зоне на Некрасовском мосту. Тогда строители сняли часть полотна и ограничили движение в одном из направлений, сообщили горожане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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