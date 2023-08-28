Курганские власти вместе с ГИБДД решили снизить число аварий на перекрестках

В Курганской области займутся профилактикой ДТП на перекрестках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с департаментами образования и строительства Курганской области проведут акцию, направленную на снижение количества ДТП на перекрестках. Об этом корреспондент URA.RU узнал на мероприятии, посвященном спецкампании.

«Кампания «Расставь приоритеты!» направлена на привлечение внимания населения к проблематике дорожно-транспортного травматизма на перекрестках в Курганской области и проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения», — проинформировали участники проекта. Кампания проходит в рамках федеральной программы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами и дорожными службами в начале осени проведут мероприятия, которые будут направлены на профилактику аварийности. В школах области пройдут занятия, где детям напомнят правила пересечения перекрестков. Также с пешеходами будут работать сотрудники Госавтоинспекции. Представители департамента ЖКХ и строительства постараются сделать перекрестки более информативными и заметными.

Целью кампании является сокращение количества пострадавших на перекрестках, прежде всего, детей. По данным статистики, половина пострадавших курганцев в ДТП в городах и селах — это пешеходы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области с начала года в авариях пострадали 75 детей. В ГИБДД отметили, что практически каждое второе ДТП в населенных пунктах связано с проездом перекрестков.