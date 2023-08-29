В Тюмени по вине школы ребенок разорвал колено

В Тюмени школа №68 заплатит за полученную учеником травму

29 августа 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Мальчик упал на линолеум, из которого торчали саморезы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученик тюменской школы №68 разорвал колено упав на линолеум, из которого торчали саморезы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Учреждение выплатит семье пострадавшего 50 тысяч рублей. «В школе №68 в Тюмени мальчик во время перемены запнулся о порог в проходе между партами, упал на линолеум, из которого торчали саморезы, и получил рваную рану колена. Школа и родитель заключили мировое соглашение, с выплатой в 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, образовательные учреждения в Тюменской области нередко компенсируют своим воспитанникам вред, который дети получают в их стенах. Так, в детском саду «Ивушка» в Исетском районе ребенок прищемил руку и оторвал себе ноготь, за что его семья получила 30 000 рублей.

Ученик тюменской школы №68 разорвал колено упав на линолеум, из которого торчали саморезы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Учреждение выплатит семье пострадавшего 50 тысяч рублей. «В школе №68 в Тюмени мальчик во время перемены запнулся о порог в проходе между партами, упал на линолеум, из которого торчали саморезы, и получил рваную рану колена. Школа и родитель заключили мировое соглашение, с выплатой в 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, образовательные учреждения в Тюменской области нередко компенсируют своим воспитанникам вред, который дети получают в их стенах. Так, в детском саду «Ивушка» в Исетском районе ребенок прищемил руку и оторвал себе ноготь, за что его семья получила 30 000 рублей.