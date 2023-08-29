В Тюмени по вине школы ребенок разорвал колено

В Тюмени школа №68 заплатит за полученную учеником травму
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Мальчик упал на линолеум, из которого торчали саморезы Фото:

Ученик тюменской школы №68 разорвал колено упав на линолеум, из которого торчали саморезы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Учреждение выплатит семье пострадавшего 50 тысяч рублей.

«В школе №68 в Тюмени мальчик во время перемены запнулся о порог в проходе между партами, упал на линолеум, из которого торчали саморезы, и получил рваную рану колена. Школа и родитель заключили мировое соглашение, с выплатой в 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как ранее писало агентство, образовательные учреждения в Тюменской области нередко компенсируют своим воспитанникам вред, который дети получают в их стенах. Так, в детском саду «Ивушка» в Исетском районе ребенок прищемил руку и оторвал себе ноготь, за что его семья получила 30 000 рублей.

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Ученик тюменской школы №68 разорвал колено упав на линолеум, из которого торчали саморезы. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Учреждение выплатит семье пострадавшего 50 тысяч рублей. «В школе №68 в Тюмени мальчик во время перемены запнулся о порог в проходе между партами, упал на линолеум, из которого торчали саморезы, и получил рваную рану колена. Школа и родитель заключили мировое соглашение, с выплатой в 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, образовательные учреждения в Тюменской области нередко компенсируют своим воспитанникам вред, который дети получают в их стенах. Так, в детском саду «Ивушка» в Исетском районе ребенок прищемил руку и оторвал себе ноготь, за что его семья получила 30 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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