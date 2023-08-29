«Почта России» в Кургане начала служебную проверку нового руководителя

В курганском отделении «Почты России» начнут служебную проверку исполняющего обязанности начальника Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудники управления «Почты России» по Курганской области начали служебную проверку в отношении исполняющего обязанности начальника ведомства Станислава Колясникова. Причиной этому стала информация о том, что новый руководитель оскорблял и унижал своих подчиненных. О начале проверки Колясникова корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе курганской «Почты России».

«Мы проверяем информацию по запросу — сейчас идет служебная проверка. Сразу ответим, что такая манера общения с подчиненными — недопустима. В компании действует кодекс деловой этики. Он обязывает всех сотрудников вести себя уважительно как с партнерами, так и с подчиненными», — рассказали URA.RU сотрудники пресс-службы ведомства. Журналисту также пояснили, что укомплектованность курганских почтовых отделений составляет 89%.

Ранее URA.RU писало о том, что Колясников, тогда занимавший должность заместителя директора курганского управления «Почты России», грубил своим подчиненным и нецензурно выражался в их сторону. Со слов сотрудников, такое поведение привело к массовым увольнениям и закрытиям почтовых отделений в городе и других населенных пунктах. Работники отмечают, что из-за ухода специалистов падает качество услуг и доходы организации.