29 августа 2023

Мэрия Кургана объяснила, зачем на недавно отремонтированном мосту снова проводятся работы

На Некрасовском мосту в Кургане убирают колеи
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие меняют асфальт на съезде с Некрасовского моста (архивное фото) Фото:

На Некрасовском мосту в Кургане по ул. Пролетарской рабочие убирают колеи — меняют асфальт. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кургана.

«В рамках ремонта будет убрана колейность — снят изношенный слой асфальта и уложен новый. Конструктивы путепровода не затрагиваются. В прошлом году при ремонте Некрасовского путепровода работы по замене асфальта на этом участке не выполнялись», — рассказали в мэрии.

Представитель администрации уточнил, что работы проводятся не на самом путепроводе, а на съезде с него: от путепровода до улицы Некрасова и далее по проспекту Машиностроителей в сторону улицы Дзержинского. Также власти планируют отремонтировать правоповоротный съезд со стороны Некрасовского путепровода в сторону улицы Омской.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начались дорожные работы на Некрасовском мосту. Предполагалось, что дорогу ремонтируют ночью, чтобы днем не создавались пробки.

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На Некрасовском мосту в Кургане по ул. Пролетарской рабочие убирают колеи — меняют асфальт. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кургана. «В рамках ремонта будет убрана колейность — снят изношенный слой асфальта и уложен новый. Конструктивы путепровода не затрагиваются. В прошлом году при ремонте Некрасовского путепровода работы по замене асфальта на этом участке не выполнялись», — рассказали в мэрии. Представитель администрации уточнил, что работы проводятся не на самом путепроводе, а на съезде с него: от путепровода до улицы Некрасова и далее по проспекту Машиностроителей в сторону улицы Дзержинского. Также власти планируют отремонтировать правоповоротный съезд со стороны Некрасовского путепровода в сторону улицы Омской. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начались дорожные работы на Некрасовском мосту. Предполагалось, что дорогу ремонтируют ночью, чтобы днем не создавались пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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