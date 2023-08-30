30 августа 2023

Компания «Курганмашзавода» сократила убытки в 2,5 раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Компания КМЗ, занимающаяся лизингом транспорта, отчиталась о сокращении убытков за 2022 год Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Компания ООО «Индустриальный лизинг», которой управляет оборонное предприятие «Курганмашзавод», за год сократила убытки в 2,5 раза. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

«ООО „Индустриальный лизинг“. Чистый убыток за 2022 год: 3 087 000 рублей. За аналогичный период 2021 года чистый убыток составлял 7 662 000 рублей. Показатели выручки отсутствуют», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Также в документе указано, что компания находится в процессе реорганизации.

Предприятие «Индустриальный лизинг» зарегистрировано в марте 2002 года. Основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования. С 2017 года владельцем компании является ПАО «Курганмашзавод».

Ранее URA.RU писало, что чебоксарская компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина потеряла выручку на 24 млн рублей. Также сообщалось, что в 2,5 раза сократилась выручка у предприятия бывшего директора КМЗ Тюкова.

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Компания ООО «Индустриальный лизинг», которой управляет оборонное предприятие «Курганмашзавод», за год сократила убытки в 2,5 раза. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „Индустриальный лизинг“. Чистый убыток за 2022 год: 3 087 000 рублей. За аналогичный период 2021 года чистый убыток составлял 7 662 000 рублей. Показатели выручки отсутствуют», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Также в документе указано, что компания находится в процессе реорганизации. Предприятие «Индустриальный лизинг» зарегистрировано в марте 2002 года. Основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования. С 2017 года владельцем компании является ПАО «Курганмашзавод». Ранее URA.RU писало, что чебоксарская компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина потеряла выручку на 24 млн рублей. Также сообщалось, что в 2,5 раза сократилась выручка у предприятия бывшего директора КМЗ Тюкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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