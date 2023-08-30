Компания «Курганмашзавода» сократила убытки в 2,5 раза

Компания КМЗ, занимающаяся лизингом транспорта, отчиталась о сокращении убытков за 2022 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Компания ООО «Индустриальный лизинг», которой управляет оборонное предприятие «Курганмашзавод», за год сократила убытки в 2,5 раза. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия.

«ООО „Индустриальный лизинг“. Чистый убыток за 2022 год: 3 087 000 рублей. За аналогичный период 2021 года чистый убыток составлял 7 662 000 рублей. Показатели выручки отсутствуют», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Также в документе указано, что компания находится в процессе реорганизации.

Предприятие «Индустриальный лизинг» зарегистрировано в марте 2002 года. Основной вид деятельности: аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования. С 2017 года владельцем компании является ПАО «Курганмашзавод».

Ранее URA.RU писало, что чебоксарская компания экс-владельца «Курганмашзавода» Болотина потеряла выручку на 24 млн рублей. Также сообщалось, что в 2,5 раза сократилась выручка у предприятия бывшего директора КМЗ Тюкова.