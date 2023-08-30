Мэр Тюмени не попал на работу из-за тумана

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук не вышел на работу 31 августа, так как не может добраться из Москвы в столицу области из-за задержки рейса. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«Руслан Кухарук один из пассажиров рейса SU-1502 Москва — Тюмень. Борт должен был улететь в 23:40 30 августа, однако все еще находится в столице. Ориентировочно, прибытие в Тюмень перенесли на 13:24», — сообщает корреспондент URA.RU.
По словам журналиста, глава администрации Тюмени пережидает все неудобства вместе с другими пассажирами, которых то запускали в самолет, то возвращали обратно в аэропорт. Мэр летит эконом-классом.
Ранее URA.RU писало, что 31 августа десятки рейсов изменили расписание как на вылет из Тюмени, так и на прилет в областную столицу. Причиной стал туман, накрывший город.
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