30 августа 2023

Мэр Тюмени не попал на работу из-за тумана

Мэр Тюмени Руслан Кухарук застрял в Москве из-за задержки рейса
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, кухарук руслан, депутат городской думы
Руслан Кухарук не вышел на работу из-за того, что не может добраться до Тюмени Фото:

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук не вышел на работу 31 августа, так как не может добраться из Москвы в столицу области из-за задержки рейса. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Руслан Кухарук один из пассажиров рейса SU-1502 Москва — Тюмень. Борт должен был улететь в 23:40 30 августа, однако все еще находится в столице. Ориентировочно, прибытие в Тюмень перенесли на 13:24», — сообщает корреспондент URA.RU.

По словам журналиста, глава администрации Тюмени пережидает все неудобства вместе с другими пассажирами, которых то запускали в самолет, то возвращали обратно в аэропорт. Мэр летит эконом-классом.

Ранее URA.RU писало, что 31 августа десятки рейсов изменили расписание как на вылет из Тюмени, так и на прилет в областную столицу. Причиной стал туман, накрывший город.

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Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук не вышел на работу 31 августа, так как не может добраться из Москвы в столицу области из-за задержки рейса. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Руслан Кухарук один из пассажиров рейса SU-1502 Москва — Тюмень. Борт должен был улететь в 23:40 30 августа, однако все еще находится в столице. Ориентировочно, прибытие в Тюмень перенесли на 13:24», — сообщает корреспондент URA.RU. По словам журналиста, глава администрации Тюмени пережидает все неудобства вместе с другими пассажирами, которых то запускали в самолет, то возвращали обратно в аэропорт. Мэр летит эконом-классом. Ранее URA.RU писало, что 31 августа десятки рейсов изменили расписание как на вылет из Тюмени, так и на прилет в областную столицу. Причиной стал туман, накрывший город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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