01 сентября 2023
31 августа 2023

Артюхов наградил сотрудников «дочки» «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил с 45-летним юбилеем «дочку» «Газпрома» Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил с юбилеем дочернее предприятие ПАО «Газпром» «Газпром добыча Уренгой» и наградил его работников. Об этом глава округа сообщил в соцсетях.

«Поздравил с юбилеем коллектив одного из наших ключевых предприятий „Газпром добыча Уренгой“ и вручил награды сотрудникам», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Компания отмечает 45-й день рождения.

«Газпром добыча Уренгой» является партнером округа. При содействии предприятия в Новом Уренгое (ЯНАО) строятся спортивные и культурные объекты.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил с юбилеем дочернее предприятие ПАО «Газпром» «Газпром добыча Уренгой» и наградил его работников. Об этом глава округа сообщил в соцсетях. «Поздравил с юбилеем коллектив одного из наших ключевых предприятий „Газпром добыча Уренгой“ и вручил награды сотрудникам», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Компания отмечает 45-й день рождения. «Газпром добыча Уренгой» является партнером округа. При содействии предприятия в Новом Уренгое (ЯНАО) строятся спортивные и культурные объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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