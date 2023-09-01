Артюхов наградил сотрудников «дочки» «Газпрома»

Дмитрий Артюхов поздравил с 45-летним юбилеем «дочку» «Газпрома» Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил с юбилеем дочернее предприятие ПАО «Газпром» «Газпром добыча Уренгой» и наградил его работников. Об этом глава округа сообщил в соцсетях.

«Поздравил с юбилеем коллектив одного из наших ключевых предприятий „Газпром добыча Уренгой“ и вручил награды сотрудникам», — написал Артюхов в своем telegram-канале. Компания отмечает 45-й день рождения.

«Газпром добыча Уренгой» является партнером округа. При содействии предприятия в Новом Уренгое (ЯНАО) строятся спортивные и культурные объекты.