Умер актер РАМТа Алексей Янин

02 сентября 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Алексей Янин ушел из жизни на 40-м году Фото: Российский академический Молодежный театр — РАМТ/ВКонтакте Умер российский актер Алексей Янин. Он ушел из жизни на 40-м году жизни. Об этом сообщает российский академический молодежный театр (РАМТ). «Ушел из жизни Алексей Янин. <…> В марте ему исполнилось всего 40», — сообщается на официальном сайте театра, где актер и работал. Отмечается, что восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Алексей Янин помимо театра известен ролями в кино и сериалах. Он снимался в картинах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…» и не только.

Умер российский актер Алексей Янин. Он ушел из жизни на 40-м году жизни. Об этом сообщает российский академический молодежный театр (РАМТ). «Ушел из жизни Алексей Янин. <…> В марте ему исполнилось всего 40», — сообщается на официальном сайте театра, где актер и работал. Отмечается, что восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Алексей Янин помимо театра известен ролями в кино и сериалах. Он снимался в картинах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…» и не только.