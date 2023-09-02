Умер актер РАМТа Алексей Янин

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Алексей Янин ушел из жизни на 40-м году Фото:

Умер российский актер Алексей Янин. Он ушел из жизни на 40-м году жизни. Об этом сообщает российский академический молодежный театр (РАМТ).

«Ушел из жизни Алексей Янин. <…> В марте ему исполнилось всего 40», — сообщается на официальном сайте театра, где актер и работал. Отмечается, что восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга.

Алексей Янин помимо театра известен ролями в кино и сериалах. Он снимался в картинах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…» и не только.

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Умер российский актер Алексей Янин. Он ушел из жизни на 40-м году жизни. Об этом сообщает российский академический молодежный театр (РАМТ). «Ушел из жизни Алексей Янин. <…> В марте ему исполнилось всего 40», — сообщается на официальном сайте театра, где актер и работал. Отмечается, что восемь лет назад Янин перенес обширный инсульт и потом боролся с последствиями нарушения кровоснабжения головного мозга. Алексей Янин помимо театра известен ролями в кино и сериалах. Он снимался в картинах «С любимыми не расстаются», «Дочки-матери», «Все мужики сво…» и не только.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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