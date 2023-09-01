Тюменка тайно оформила на свою мать кредиты и потратила деньги на себя

Девушка оформила займы на 90 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени обратилась в полицию из-за звонков сотрудников финансовой организации, которые требовали вернуть долг. Выяснилось, что кредиты на женщину оформила ее дочь. Деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«В дежурную часть УМВД России по Тюмени обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей звонят сотрудники финансовой организации и требуют оплатить задолженность. Но она никаких договоров с кредитными организациями не заключала. Сотрудники уголовного розыска выяснили что к совершению мошеннических действий причастна дочь потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Девушка тайком от матери брала ее телефон и оформляла заявки на микрозаймы. Когда деньги поступали на счет матери, она переводила их на свои карты и тратила. Общая сумма кредитов — 90 тысяч рублей.

В отношение девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии.