01 сентября 2023

Тюменка тайно оформила на свою мать кредиты и потратила деньги на себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка оформила займы на 90 тысяч рублей Фото:

Жительница Тюмени обратилась в полицию из-за звонков сотрудников финансовой организации, которые требовали вернуть долг. Выяснилось, что кредиты на женщину оформила ее дочь. Деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«В дежурную часть УМВД России по Тюмени обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей звонят сотрудники финансовой организации и требуют оплатить задолженность. Но она никаких договоров с кредитными организациями не заключала. Сотрудники уголовного розыска выяснили что к совершению мошеннических действий причастна дочь потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Девушка тайком от матери брала ее телефон и оформляла заявки на микрозаймы. Когда деньги поступали на счет матери, она переводила их на свои карты и тратила. Общая сумма кредитов — 90 тысяч рублей.

В отношение девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии.

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Жительница Тюмени обратилась в полицию из-за звонков сотрудников финансовой организации, которые требовали вернуть долг. Выяснилось, что кредиты на женщину оформила ее дочь. Деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД. «В дежурную часть УМВД России по Тюмени обратилась местная жительница. Она рассказала, что ей звонят сотрудники финансовой организации и требуют оплатить задолженность. Но она никаких договоров с кредитными организациями не заключала. Сотрудники уголовного розыска выяснили что к совершению мошеннических действий причастна дочь потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Девушка тайком от матери брала ее телефон и оформляла заявки на микрозаймы. Когда деньги поступали на счет матери, она переводила их на свои карты и тратила. Общая сумма кредитов — 90 тысяч рублей. В отношение девушки возбудили уголовное дело. Ей грозит до двух лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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