04 сентября 2023

Александр Моор опубликовал проект знака памяти погибшим в СВО тюменцам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заасфальтировать дорожки и облагородить территорию захоронения тюменцев, погибших в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Александр Моор показал. как будет выглядеть памятный знак. который установят в месте захоронения тюменцев, погибших при исполнении задач спецоперации. Проект глава региона опубликовал в своем официальном telegram-канале.

«Вместе с коллегами осмотрели территорию, ее надо благоустроить — заасфальтировать дорожки, оборудовать входную группу. Решили, что нужен памятный знак. Дал необходимые поручения», — заявил Моор

Так же планируется создание еще одного мемориала, который разместят в областной столице. «Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет», — пояснил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени стартовала закупка по благоустройству места захоронения тюменских героев СВО. Стоимость работ составит 5,3 млн рублей.

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Александр Моор показал. как будет выглядеть памятный знак. который установят в месте захоронения тюменцев, погибших при исполнении задач спецоперации. Проект глава региона опубликовал в своем официальном telegram-канале. «Вместе с коллегами осмотрели территорию, ее надо благоустроить — заасфальтировать дорожки, оборудовать входную группу. Решили, что нужен памятный знак. Дал необходимые поручения», — заявил Моор Так же планируется создание еще одного мемориала, который разместят в областной столице. «Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет», — пояснил Моор. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени стартовала закупка по благоустройству места захоронения тюменских героев СВО. Стоимость работ составит 5,3 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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