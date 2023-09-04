Александр Моор показал. как будет выглядеть памятный знак. который установят в месте захоронения тюменцев, погибших при исполнении задач спецоперации. Проект глава региона опубликовал в своем официальном telegram-канале.
«Вместе с коллегами осмотрели территорию, ее надо благоустроить — заасфальтировать дорожки, оборудовать входную группу. Решили, что нужен памятный знак. Дал необходимые поручения», — заявил Моор
Так же планируется создание еще одного мемориала, который разместят в областной столице. «Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет», — пояснил Моор.
Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени стартовала закупка по благоустройству места захоронения тюменских героев СВО. Стоимость работ составит 5,3 млн рублей.
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