Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил заасфальтировать дорожки и облагородить территорию захоронения тюменцев, погибших в СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Александр Моор показал. как будет выглядеть памятный знак. который установят в месте захоронения тюменцев, погибших при исполнении задач спецоперации. Проект глава региона опубликовал в своем официальном telegram-канале.

«Вместе с коллегами осмотрели территорию, ее надо благоустроить — заасфальтировать дорожки, оборудовать входную группу. Решили, что нужен памятный знак. Дал необходимые поручения», — заявил Моор

Так же планируется создание еще одного мемориала, который разместят в областной столице. «Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет», — пояснил Моор.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени стартовала закупка по благоустройству места захоронения тюменских героев СВО. Стоимость работ составит 5,3 млн рублей.