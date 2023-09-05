Шапка тундровика повредила вертолет в ЯНАО

06 сентября 2023 в 19:36 Размер текста - 17 +

В тундре двигатель вертолета был поврежден шапкой местного жителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО при посадке вертолета Ми-8, в его двигатель попала шапка близко подошедшего местного жителя. В результате происшествия у воздушного судна были повреждены лопатки турбокомпрессора, сообщает Helincidents. «В 110 километрах от Яр-Сале к вертолету подбежал местный житель, с головы которого потоком воздуха от вращающихся лопастей несущего винта сорвало головной убор, который попал во входное устройство левого двигателя. При осмотре ВС были выявлены повреждения лопаток турбокомпрессора левого двигателя, других повреждений нет», — сообщается в telegram-канале Helincidents. Лопасти винта работали, так как вертолет осуществлял посадку в тундре, неподалеку от чумов. Экипаж находился на рабочих местах, поэтому не смог предотвратить несанкционированный подход местного жителя к воздушному судну. После попадания шапки в двигатель температура газов стала выше допустимой и оба двигателя были выключены. Происшествие произошло 5 сентября.

В ЯНАО при посадке вертолета Ми-8, в его двигатель попала шапка близко подошедшего местного жителя. В результате происшествия у воздушного судна были повреждены лопатки турбокомпрессора, сообщает Helincidents. «В 110 километрах от Яр-Сале к вертолету подбежал местный житель, с головы которого потоком воздуха от вращающихся лопастей несущего винта сорвало головной убор, который попал во входное устройство левого двигателя. При осмотре ВС были выявлены повреждения лопаток турбокомпрессора левого двигателя, других повреждений нет», — сообщается в telegram-канале Helincidents. Лопасти винта работали, так как вертолет осуществлял посадку в тундре, неподалеку от чумов. Экипаж находился на рабочих местах, поэтому не смог предотвратить несанкционированный подход местного жителя к воздушному судну. После попадания шапки в двигатель температура газов стала выше допустимой и оба двигателя были выключены. Происшествие произошло 5 сентября.