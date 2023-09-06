Власти ищут способ нейтрализовать смертельно опасный для тюменцев токсин

В Тюменской области ищут способ нейтрализовать возбудитель гаффской болезни

Способ уничтожения токсина гаффской болезни должны найти к началу декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Тюменской области ищут подрядчика, который изучит рыбу, зараженную гаффской болезнью, и определит, как можно нейтрализовать в ней смертельно опасный токсин. Соответствующий тендер открыт на сайте госзакупок.

«Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую работу по теме: „Изучение влияния физических факторов на токсин, вызывающий гаффскую болезнь“. Нужно получить данные для разработки способа нейтрализации (разрушения) токсина в рыбе, выловленной из неблагополучных водоемов», — говорится в документах закупки.

Исследование необходимо, чтобы в дальнейшем поддерживать рыбопродуктивность «зараженных» озер в Тобольском районе — Андреевского и Ишменевского. Также правительство хочет добиться восстановления промышленного лова в водоемах после их оздоровления.

Подрядчику предстоит выловить из озер 50 килограмм карасей и при помощи них проводить опыты. В числе прочего, воздействие токсина будут проверять на белых мышах, а также анализировать, остается ли рыба зараженной после воздействия на нее физических факторов.

Исследование должно привести к тому, что власти получат информацию о способе нейтрализации токсина в рыбе, который позволит безопасно перерабатывать ее предприятиям, занимающимся биологическими отходами. Работы необходимо завершить до 1 декабря.

Как ранее писало URA.RU, вспышку смертельно опасной и малоизученной гаффской болезни, которая вызывает паралич, в тобольском Заболотье впервые зафиксировали в 2019 году. Повторно болезнь проявила себя в 2020-м и 2021-м. В последний раз один из зараженных не выжил.