07 сентября 2023
06 сентября 2023

В Салехарде перекроют улицы и ограничат продажу спиртного. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Карантин. Тюмень, набережная, проход закрыт, ограждение, перекрытие улицы
В Салехарде перекроют движение в дни празднования Дня города Фото:

В Салехарде (ЯНАО) с 8 по 10 сентября перекроют городские улицы в местах подготовки и проведения Дня города. Также, в районах массовых гуляний будет запрещена продажа алкоголя, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«В связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня города 8 и 9 сентября будет временно перекрыто движение на некоторых улицах. Алкогольные напитки не будут продаваться 9 и 10 сентября в районах площадок для массовых гуляний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда.

Для движения автотранспорта 8 и 9 сентября будет закрыт проезд межу улицей Матросова и Зои Космодемьянской. Также перекроют площадку у Обдорского острога и участок улицы Республики, примыкающий к нему. Водителей просят быть внимательными при составлении маршрутов поездок.

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В Салехарде (ЯНАО) с 8 по 10 сентября перекроют городские улицы в местах подготовки и проведения Дня города. Также, в районах массовых гуляний будет запрещена продажа алкоголя, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «В связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня города 8 и 9 сентября будет временно перекрыто движение на некоторых улицах. Алкогольные напитки не будут продаваться 9 и 10 сентября в районах площадок для массовых гуляний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Для движения автотранспорта 8 и 9 сентября будет закрыт проезд межу улицей Матросова и Зои Космодемьянской. Также перекроют площадку у Обдорского острога и участок улицы Республики, примыкающий к нему. Водителей просят быть внимательными при составлении маршрутов поездок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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