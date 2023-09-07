В Салехарде перекроют улицы и ограничат продажу спиртного. Карта

08 сентября 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

В Салехарде перекроют движение в дни празднования Дня города Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) с 8 по 10 сентября перекроют городские улицы в местах подготовки и проведения Дня города. Также, в районах массовых гуляний будет запрещена продажа алкоголя, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «В связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня города 8 и 9 сентября будет временно перекрыто движение на некоторых улицах. Алкогольные напитки не будут продаваться 9 и 10 сентября в районах площадок для массовых гуляний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Для движения автотранспорта 8 и 9 сентября будет закрыт проезд межу улицей Матросова и Зои Космодемьянской. Также перекроют площадку у Обдорского острога и участок улицы Республики, примыкающий к нему. Водителей просят быть внимательными при составлении маршрутов поездок.

В Салехарде (ЯНАО) с 8 по 10 сентября перекроют городские улицы в местах подготовки и проведения Дня города. Также, в районах массовых гуляний будет запрещена продажа алкоголя, сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы. «В связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня города 8 и 9 сентября будет временно перекрыто движение на некоторых улицах. Алкогольные напитки не будут продаваться 9 и 10 сентября в районах площадок для массовых гуляний», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Салехарда. Для движения автотранспорта 8 и 9 сентября будет закрыт проезд межу улицей Матросова и Зои Космодемьянской. Также перекроют площадку у Обдорского острога и участок улицы Республики, примыкающий к нему. Водителей просят быть внимательными при составлении маршрутов поездок.