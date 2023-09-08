На место ДТП приехала бригада скорой помощи
В Тюмени на улице Республики произошло ДТП. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что легковой автомобиль опрокинут на крышу.
«Очевидцы сообщают о перевертыше на ул. Республики в районе автомагазина „Железяка“» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели. Приехала бригада скорой помощи.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу областного управления ГИБДД. Ответ на него ожидается.
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