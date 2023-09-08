08 сентября 2023

В Тюмени в ДТП легковушка опрокинулась на крышу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП приехала бригада скорой помощи Фото:

В Тюмени на улице Республики произошло ДТП. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что легковой автомобиль опрокинут на крышу.

«Очевидцы сообщают о перевертыше на ул. Республики в районе автомагазина „Железяка“» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели. Приехала бригада скорой помощи.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу областного управления ГИБДД. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени на улице Республики произошло ДТП. На видео, опубликованном очевидцами в соцсетях, видно, что легковой автомобиль опрокинут на крышу. «Очевидцы сообщают о перевертыше на ул. Республики в районе автомагазина „Железяка“» — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, спасатели. Приехала бригада скорой помощи. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу областного управления ГИБДД. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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