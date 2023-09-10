В тюменском избиркоме раскрыли, когда озвучат предварительные итоги выборов

Предварительные результаты выборов главы Тюменской области раскроют 11 сентября

10 сентября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Игорь Халин проведет пресс-конференцию 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Предварительные результаты голосования на выборах губернатора Тюменской области будут озвучены 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона. «11 сентября в 11:00 председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин проведет пресс-конференцию. На ней будут озвучены предварительные итоги единого дня голосования 10 сентября в Тюменской области», — сообщили в избиркоме. Выборы губернатора Тюменской области прошли 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Также жители Тюмени выбирали депутатов гордумы.

Предварительные результаты голосования на выборах губернатора Тюменской области будут озвучены 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона. «11 сентября в 11:00 председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин проведет пресс-конференцию. На ней будут озвучены предварительные итоги единого дня голосования 10 сентября в Тюменской области», — сообщили в избиркоме. Выборы губернатора Тюменской области прошли 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Также жители Тюмени выбирали депутатов гордумы.