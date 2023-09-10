В тюменском избиркоме раскрыли, когда озвучат предварительные итоги выборов

Игорь Халин проведет пресс-конференцию 11 сентября
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
Предварительные результаты голосования на выборах губернатора Тюменской области будут озвучены 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона.
«11 сентября в 11:00 председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин проведет пресс-конференцию. На ней будут озвучены предварительные итоги единого дня голосования 10 сентября в Тюменской области», — сообщили в избиркоме.
Выборы губернатора Тюменской области прошли 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Также жители Тюмени выбирали депутатов гордумы.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.