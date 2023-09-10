В тюменском избиркоме раскрыли, когда озвучат предварительные итоги выборов

Предварительные результаты выборов главы Тюменской области раскроют 11 сентября
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Игорь Халин. Тюмень , халин игорь
Игорь Халин проведет пресс-конференцию 11 сентября Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Предварительные результаты голосования на выборах губернатора Тюменской области будут озвучены 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона.

«11 сентября в 11:00 председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин проведет пресс-конференцию. На ней будут озвучены предварительные итоги единого дня голосования 10 сентября в Тюменской области», — сообщили в избиркоме.

Выборы губернатора Тюменской области прошли 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Также жители Тюмени выбирали депутатов гордумы.

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Предварительные результаты голосования на выборах губернатора Тюменской области будут озвучены 11 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Избирательной комиссии региона. «11 сентября в 11:00 председатель региональной избирательной комиссии Игорь Халин проведет пресс-конференцию. На ней будут озвучены предварительные итоги единого дня голосования 10 сентября в Тюменской области», — сообщили в избиркоме. Выборы губернатора Тюменской области прошли 10 сентября, с 08:00 до 20:00. Также жители Тюмени выбирали депутатов гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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