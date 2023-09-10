В России предложили добавить выходные многодетным семьям

Многодетным семьям России предложили сделать дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками. Письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова с инициативой направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — цитирует письмо Орлова RT. Он также отметил, что многодетные родители не имеют на данный момент существенных трудовых льгот,
Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семей с двумя и более детьми стала приоритетным направлением в социальной политике государства.
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