10 сентября 2023

В России предложили добавить выходные многодетным семьям

© Служба новостей «URA.RU»
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Летние веранды. Курган, семья, мать и дитя, материнство, дети, многодетная мама, многодетная мать
Многодетным семьям могут добавить выходные дни в канун нового года Фото:

Многодетным семьям России предложили сделать дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками. Письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова с инициативой направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — цитирует письмо Орлова RT. Он также отметил, что многодетные родители не имеют на данный момент существенных трудовых льгот,

Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семей с двумя и более детьми стала приоритетным направлением в социальной политике государства.

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Многодетным семьям России предложили сделать дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками. Письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова с инициативой направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — цитирует письмо Орлова RT. Он также отметил, что многодетные родители не имеют на данный момент существенных трудовых льгот, Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семей с двумя и более детьми стала приоритетным направлением в социальной политике государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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