В России предложили добавить выходные многодетным семьям

11 сентября 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Многодетным семьям могут добавить выходные дни в канун нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетным семьям России предложили сделать дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками. Письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова с инициативой направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — цитирует письмо Орлова RT. Он также отметил, что многодетные родители не имеют на данный момент существенных трудовых льгот, Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семей с двумя и более детьми стала приоритетным направлением в социальной политике государства.

Многодетным семьям России предложили сделать дополнительную неделю выходных дней перед новогодними праздниками. Письмо в адрес главы Минтруда Антона Котякова с инициативой направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения на регулярной основе выходной оплачиваемой недели в конце декабря — накануне выходных новогодних праздников — для работающих граждан, на иждивении которых находятся три и более несовершеннолетних», — цитирует письмо Орлова RT. Он также отметил, что многодетные родители не имеют на данный момент существенных трудовых льгот, Ранее URA.RU сообщало, что в России снижается рождаемость из-за демографической ямы в 1990-х. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что поддержка семей с двумя и более детьми стала приоритетным направлением в социальной политике государства.