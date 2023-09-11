Куда вложить деньги в Тюмени

В Тюмени список выгодных инвестиций возглавили юани и золото

Тюменцы перестали верить в инвестиционную привлекательность евро и долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На фоне колебания курсов рубля относительно доллара США и евро, тюменские банки отмечают серьезные изменения в финансовой активности жителей региона. В последние месяцы привычная для тюменцев валюта показывает сильную нестабильность, и сейчас игру на разнице курсов называют неэффективным способом сохранить и приумножить капитал.

Тюменские банки провели анализ и выявили несколько объектов, вложение в которые поможет быть уверенным в завтрашнем дне. Свой вариант назвали и риелторские компании, работающие в Тюменской области.

Курс на Восток

Одной из самых стабильных мировых валют тюменские банкиры называют китайский юань. По версии крупнейших игроков — ВТБ и Сбера — за первую половину 2023 года вклады в эту валюту выросли в несколько раз и приближаются к 1 млрд рублей. В настоящий момент валюта показывает стабильный рост, очень редко демонстрируя лабильность. К тому же, усиление экспорта российских и, в частности, тюменских товаров в Китай намекает на то, что юань будет в топе стабильных для России валют долгие годы.

Золотой резерв

Особое место в системе инвестиций в последние несколько лет занимает золото — металл, который показывает стабильный рост без резких скачков или провалов. Банки отмечают интерес как к реальным слиткам, так и к обезличенным металлическим счетам. По мнению ВТБ, золото остается самым универсальным и безрисковым инструментом для альтернативных инвестиций. А аналитики Сбера говорят о стабильном спросе на этот инвестиционный инструмент уде на протяжении нескольких лет.

«Среднемесячно тюменцы открывают 65 счетов. С января по июнь в отделении было заключено 386 договоров — жители Тюмени и области приобрели в Сбере более 1200 граммов золота. Общий объем средств, вложенных в желтый металл в обезличенной форме, в первом полугодии этого года составил 5,8 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе банка

Полезная площадь

2023 год показал, что многие иногородние инвесторы стремятся вложить деньги в тюменскую недвижимость — как коммерческую, так и жилую. «Цена на жилье в Тюмени стабильно растет, иногородние инвестиции сейчас распространены — вкладывают, в основном, москвичи и северяне», — прокомментировали URA.RU в федеральном агентстве «Этажи».

Интерес российской экономики к восточным рынкам заставляет банки искать новые инвестиционные механизмы. Один из самых свежих — вклады в индийских рупиях, они доступны тюменцам с августа 2023 года. Пока на эту валюту ставки делать рано, считают финансовые аналитики, но у нее есть хороший потенциал.