Российский космонавт приглашает ямальцев в отряд «Роскосмоса». Видео

11 сентября 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Олег Артемьев приглашает жителей региона стать первыми космонавтами с Ямала Фото: Илья Московец © URA.RU Российский летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил ямальцев стать космонавтами. Северяне могут стать членами отряда «Роскосмоса». Видеоролик опубликован в официальных аккаунтах «Роскосмоса» в соцсетях. «Хотите в космос? Станьте первым космонавтом с Ямала. Если вам меньше 35 лет, у вас высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям. Не забывайте про спорт — активно им занимаетесь, то это ваш шанс! Запаситесь терпением, вам предстоит пройти серьезные испытания. Но главное — это поставленная цель!» — записал обращение Артемьев, которое опубликовали в официальных соцсетях «Роскосмоса». По информации сайта Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, масса тела кандидата должна быть от 50 до 90 килограмм, рост в положении стоя от 150 до 190 сантиметров, размер ступни до 46 сантиметров. Кандидатам нужно пройти заочный и очный этапы отбора. На первом нужно заполнить анкеты и согласие на обработку данных. Их необходимо направить по адресу: kosmosyamal89@mail.ru. После этого данные изучат, информацию проверят и направят в ЦПК. Отобранные претенденты отправятся в Звездный городок на дальнейшее тестирование. Итоги разместят на официальном сайте «Роскосмос». Заявки участников принимают до 30 октября.

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев пригласил ямальцев стать космонавтами. Северяне могут стать членами отряда «Роскосмоса». Видеоролик опубликован в официальных аккаунтах «Роскосмоса» в соцсетях. «Хотите в космос? Станьте первым космонавтом с Ямала. Если вам меньше 35 лет, у вас высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям. Не забывайте про спорт — активно им занимаетесь, то это ваш шанс! Запаситесь терпением, вам предстоит пройти серьезные испытания. Но главное — это поставленная цель!» — записал обращение Артемьев, которое опубликовали в официальных соцсетях «Роскосмоса». По информации сайта Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, масса тела кандидата должна быть от 50 до 90 килограмм, рост в положении стоя от 150 до 190 сантиметров, размер ступни до 46 сантиметров. Кандидатам нужно пройти заочный и очный этапы отбора. На первом нужно заполнить анкеты и согласие на обработку данных. Их необходимо направить по адресу: kosmosyamal89@mail.ru. После этого данные изучат, информацию проверят и направят в ЦПК. Отобранные претенденты отправятся в Звездный городок на дальнейшее тестирование. Итоги разместят на официальном сайте «Роскосмос». Заявки участников принимают до 30 октября.