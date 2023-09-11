11 сентября 2023

Тюменские организации увеличили расходы на защиту от киберугроз

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские бизнесы направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше средств, чем годом ранее Фото:

Организации Тюмени начали тратить больше средств на защиту от киберугроз. Об этом сообщили в «МегаФоне».

«Мы связываем это как с ростом объемов потребляемых услуг, так и с усиливающимся трендом на цифровизацию. Наиболее востребованными у тюменских компаний в этом году стали решения, защищающие от киберугроз. За счет расширения спектра таких услуг корпоративные клиенты направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше ресурсов, чем годом ранее», — передают слова представителей компании журналисты РБК Тюмень.

Пресс-служба компании отметили, что с начала года в регионе потребление высокотехнологичных цифровых услуг в корпоративном сегменте набрало популярность. Оно увеличилось на 45% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Ранее эксперт по кибербезопасности Беспалов назвал меры, которые принимает правительство в борьбе с цифровыми угрозами в России. В частности, власти РФ формируют у граждан навыки противодействия киберугрозам, а также активно осуществляется переход на отечественные решения безопасности, передает RT.

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Организации Тюмени начали тратить больше средств на защиту от киберугроз. Об этом сообщили в «МегаФоне». «Мы связываем это как с ростом объемов потребляемых услуг, так и с усиливающимся трендом на цифровизацию. Наиболее востребованными у тюменских компаний в этом году стали решения, защищающие от киберугроз. За счет расширения спектра таких услуг корпоративные клиенты направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше ресурсов, чем годом ранее», — передают слова представителей компании журналисты РБК Тюмень. Пресс-служба компании отметили, что с начала года в регионе потребление высокотехнологичных цифровых услуг в корпоративном сегменте набрало популярность. Оно увеличилось на 45% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ранее эксперт по кибербезопасности Беспалов назвал меры, которые принимает правительство в борьбе с цифровыми угрозами в России. В частности, власти РФ формируют у граждан навыки противодействия киберугрозам, а также активно осуществляется переход на отечественные решения безопасности, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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