Тюменские организации увеличили расходы на защиту от киберугроз

12 сентября 2023 в 07:56 Размер текста - 17 +

Тюменские бизнесы направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше средств, чем годом ранее Фото: Денис Моргунов © URA.RU Организации Тюмени начали тратить больше средств на защиту от киберугроз. Об этом сообщили в «МегаФоне». «Мы связываем это как с ростом объемов потребляемых услуг, так и с усиливающимся трендом на цифровизацию. Наиболее востребованными у тюменских компаний в этом году стали решения, защищающие от киберугроз. За счет расширения спектра таких услуг корпоративные клиенты направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше ресурсов, чем годом ранее», — передают слова представителей компании журналисты РБК Тюмень. Пресс-служба компании отметили, что с начала года в регионе потребление высокотехнологичных цифровых услуг в корпоративном сегменте набрало популярность. Оно увеличилось на 45% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ранее эксперт по кибербезопасности Беспалов назвал меры, которые принимает правительство в борьбе с цифровыми угрозами в России. В частности, власти РФ формируют у граждан навыки противодействия киберугрозам, а также активно осуществляется переход на отечественные решения безопасности, передает RT.

Организации Тюмени начали тратить больше средств на защиту от киберугроз. Об этом сообщили в «МегаФоне». «Мы связываем это как с ростом объемов потребляемых услуг, так и с усиливающимся трендом на цифровизацию. Наиболее востребованными у тюменских компаний в этом году стали решения, защищающие от киберугроз. За счет расширения спектра таких услуг корпоративные клиенты направили на кибербезопасность в 4,7 раза больше ресурсов, чем годом ранее», — передают слова представителей компании журналисты РБК Тюмень. Пресс-служба компании отметили, что с начала года в регионе потребление высокотехнологичных цифровых услуг в корпоративном сегменте набрало популярность. Оно увеличилось на 45% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Ранее эксперт по кибербезопасности Беспалов назвал меры, которые принимает правительство в борьбе с цифровыми угрозами в России. В частности, власти РФ формируют у граждан навыки противодействия киберугрозам, а также активно осуществляется переход на отечественные решения безопасности, передает RT.