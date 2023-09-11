В Тюмени установили личность дебошира из Рощино

Транспортная полиция Урала установила личность мужчины, который устроил пьяный дебош в международном аэропорту Рощино. Он оказался безработным и ранее не судимым, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Транспортные полицейские установили личность правонарушителя — это 40-летний житель Московской области, не работающий и ранее не судимый. До суда и вытрезвления мужчину поместили, а специальное помещение для задержанных лиц», — пояснили URA.RU в транспортном управлении МВД России по Уральскому федеральному округу.
Известно, что в адрес дебошира составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Меры наказания будут назначены судом. Ранее URA.RU рассказало, что из-за дебошира отправление рейса из Тюмени в Москву пришлось задержать на 30 минут.
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