В Тюмени установили личность дебошира из Рощино

Транспортная полиция: мужчина, устроивший дебош в тюменском Рощино, безработный

Мужчина распивал спиртные напитки, находясь на борту рейса «Тюмень-Москва» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Транспортная полиция Урала установила личность мужчины, который устроил пьяный дебош в международном аэропорту Рощино. Он оказался безработным и ранее не судимым, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Транспортные полицейские установили личность правонарушителя — это 40-летний житель Московской области, не работающий и ранее не судимый. До суда и вытрезвления мужчину поместили, а специальное помещение для задержанных лиц», — пояснили URA.RU в транспортном управлении МВД России по Уральскому федеральному округу.

Известно, что в адрес дебошира составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Меры наказания будут назначены судом. Ранее URA.RU рассказало, что из-за дебошира отправление рейса из Тюмени в Москву пришлось задержать на 30 минут.