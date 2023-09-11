11 сентября 2023

В Тюмени установили личность дебошира из Рощино

Транспортная полиция: мужчина, устроивший дебош в тюменском Рощино, безработный
© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, аэропорт тюмень, надпись тюмень
Мужчина распивал спиртные напитки, находясь на борту рейса «Тюмень-Москва» Фото:

Транспортная полиция Урала установила личность мужчины, который устроил пьяный дебош в международном аэропорту Рощино. Он оказался безработным и ранее не судимым, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Транспортные полицейские установили личность правонарушителя — это 40-летний житель Московской области, не работающий и ранее не судимый. До суда и вытрезвления мужчину поместили, а специальное помещение для задержанных лиц», — пояснили URA.RU в транспортном управлении МВД России по Уральскому федеральному округу.

Известно, что в адрес дебошира составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Меры наказания будут назначены судом. Ранее URA.RU рассказало, что из-за дебошира отправление рейса из Тюмени в Москву пришлось задержать на 30 минут.

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Транспортная полиция Урала установила личность мужчины, который устроил пьяный дебош в международном аэропорту Рощино. Он оказался безработным и ранее не судимым, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Транспортные полицейские установили личность правонарушителя — это 40-летний житель Московской области, не работающий и ранее не судимый. До суда и вытрезвления мужчину поместили, а специальное помещение для задержанных лиц», — пояснили URA.RU в транспортном управлении МВД России по Уральскому федеральному округу. Известно, что в адрес дебошира составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Меры наказания будут назначены судом. Ранее URA.RU рассказало, что из-за дебошира отправление рейса из Тюмени в Москву пришлось задержать на 30 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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