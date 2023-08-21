Почему тюменцы продают свой бизнес

Главной причиной продажи бизнеса в Тюмени стало недовольство прибылью

По данным «Бизнес Маркета», сегодня в Тюмени можно купить практически любой готовый работающий бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Волна продаж бизнеса, которая началась в Тюменской области с началом пандемии COVID-19 в 2020 году, с новой силой вернулась после введения США и странами ЕЭС экономических санкций против России. Периодически предприниматели, работающие в разных сферах, начинают массово избавляться от готовых и работающих предприятий общепита, салонов красоты и даже строительных компаний.

Однако, как считает генеральный директор компании «Бизнес Маркет» Андрей Попов, пандемия и санкции влияют на продажи бизнеса в Тюмени лишь косвенно. Трейдеры провели анализ и назвали топ-3 причин, по которым предприниматели принимают решение избавиться от успешного и зачастую приносящего неплохую прибыль бизнеса.

Бизнес стал не интересен

За этой причиной кроется более глубокая: прибыль, которую приносит предприятие, его владелец считает недостаточной. Именно поэтому возникает представление о «потолке», выше которого в некоторых сферах бизнеса якобы не прыгнуть.

«Те, кому мало денег, продают, меняют сферу интересов. Но потолок развития у всех разный. Бывает так, что бизнесмен уперся в свой личный потолок, продал бизнес, а новый владелец просто проламывает этот потолок и взлетает еще выше», — пояснил URA.RU Попов.

Желание расширить бизнес

Это еще одна чисто субъективная причина, считают бизнес-трейдеры. У многих сложилось представление, что выйти на рынок нескольких регионов можно, только переехав в Москву, Санкт-Петербург или Краснодар. При этом бизнес в Тюменской области часто продают, чтобы в новом регионе купить другое действующее предприятие. «С одной стороны, это уже привычное клише, и у многих это работает. С другой стороны, если человек не умеет вести дела, переезд ему не поможет», — делятся с URA.RU трейдеры.

Ссора партнеров по бизнесу

Третья причина в топе — ссора между бывшими компаньонами. В этом случае, уверены трейдеры, даже успешный бизнес спасет только смена хозяина.

«Часто происходит раздел бизнеса при конфликте интересов партнеров, особенно если партнеры являются супругами», — пояснил URA.RU Попов.

По мнению аналитиков бизнес-рынков, угроза банкротства становится причиной продажи крайне редко. Обычно такая ситуация возникает в сфере строительства — но эта отрасль всегда считалась одной из самых рисковых.