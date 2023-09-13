Власти ввели новою должность для педагогов ЯНАО

Власти ЯНАО ввели новую должность для педагогов. В учебных заведениях округа появятся советники директоров, которые будут заниматься воспитательной работой и организовывать внеучебную деятельность детей, говорится в комментарии пресс-службы губернатора округа Дмитрия Артюхова.
«Ввести должности „Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями“ в колледжах округа, подведомственных департаменту образования. Новые сотрудники будут способствовать формированию единой воспитательной среды и вовлечению молодежи в общественную жизнь», — уточняется в сообщении.
Педагогам в школах предлагается учитывать работы по разработке и реализации программ углубленного изучения по математике в профильных классах проекта «Школы — ассоциированные партнеры «Сириуса». Также будет добавлен ряд должностей в центре профессиональной подготовки в Ноябрьске. Он расположен в колледже профессиональных и информационных технологий.
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