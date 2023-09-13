13 сентября 2023
12 сентября 2023

Власти ввели новою должность для педагогов ЯНАО

В учебных заведениях ЯНАО появятся советники по воспитательной работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Для педагогов придумали новую должность Фото:

Власти ЯНАО ввели новую должность для педагогов. В учебных заведениях округа появятся советники директоров, которые будут заниматься воспитательной работой и организовывать внеучебную деятельность детей, говорится в комментарии пресс-службы губернатора округа Дмитрия Артюхова.

«Ввести должности „Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями“ в колледжах округа, подведомственных департаменту образования. Новые сотрудники будут способствовать формированию единой воспитательной среды и вовлечению молодежи в общественную жизнь», — уточняется в сообщении.

Педагогам в школах предлагается учитывать работы по разработке и реализации программ углубленного изучения по математике в профильных классах проекта «Школы — ассоциированные партнеры «Сириуса». Также будет добавлен ряд должностей в центре профессиональной подготовки в Ноябрьске. Он расположен в колледже профессиональных и информационных технологий.

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Власти ЯНАО ввели новую должность для педагогов. В учебных заведениях округа появятся советники директоров, которые будут заниматься воспитательной работой и организовывать внеучебную деятельность детей, говорится в комментарии пресс-службы губернатора округа Дмитрия Артюхова. «Ввести должности „Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями“ в колледжах округа, подведомственных департаменту образования. Новые сотрудники будут способствовать формированию единой воспитательной среды и вовлечению молодежи в общественную жизнь», — уточняется в сообщении. Педагогам в школах предлагается учитывать работы по разработке и реализации программ углубленного изучения по математике в профильных классах проекта «Школы — ассоциированные партнеры «Сириуса». Также будет добавлен ряд должностей в центре профессиональной подготовки в Ноябрьске. Он расположен в колледже профессиональных и информационных технологий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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