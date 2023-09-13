В Кургане из-за фармзавода «Синтез» для водителей введут ограничения

В Кургане из-за празднования 65-летия фармацевтического завода «Синтез» запретят парковаться возле областной филармонии. Ограничение для водителей введут 28 сентября, сообщает администрации города.
«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного 65-летию ПАО „Синтез“, возле Курганской областной филармонии. Ограничения будут действовать с 08:00 до 20:00 28.09.2023 года на парковочных площадках Троицкой площади со стороны улиц Климова и Пичугина», — указано в постановлении. Ограничения на парковку не коснутся участников мероприятия, имеющих пропуска.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на месяц продлили закрытие перекрестка в микрорайоне Северном. Ограничение движения будет действовать до 15 октября 2023 года.
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