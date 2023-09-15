Умерла дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена

Елене Ульяновой было 63 года
Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена обнаружена мертвой в ее квартире в Москве. По предварительным данным, ее смерть наступила накануне.
Елену Ульянову нашли мертвой вечером 14 сентября в ее квартире на Большой Бронной улице. Ей было 63 года, передает
Елена Ульянова — дочь актеров Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Она была художником-графиком. Причина смерти женщины пока не называется.
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