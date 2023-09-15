Умерла дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена

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Елене Ульяновой было 63 года Фото:

Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена обнаружена мертвой в ее квартире в Москве. По предварительным данным, ее смерть наступила накануне.

Елену Ульянову нашли мертвой вечером 14 сентября в ее квартире на Большой Бронной улице. Ей было 63 года, передает MK.RU.

Елена Ульянова — дочь актеров Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Она была художником-графиком. Причина смерти женщины пока не называется.

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Дочь народного артиста СССР Михаила Ульянова Елена обнаружена мертвой в ее квартире в Москве. По предварительным данным, ее смерть наступила накануне. Елену Ульянову нашли мертвой вечером 14 сентября в ее квартире на Большой Бронной улице. Ей было 63 года, передает MK.RU. Елена Ульянова — дочь актеров Михаила Ульянова и Аллы Парфаньяк. Она была художником-графиком. Причина смерти женщины пока не называется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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